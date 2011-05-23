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القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 45 مخالفاً لارتكابهم مخالفات رعي

في عدد من المناطق وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (45) مخالفاً لنظام البيئة، منهم (32) مواطنًا و(13) مقيماً من الجنسيات السودانية والصومالية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (2330) رأساً من الإبل و(1815) رأساً من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي؛ أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 45 مخالفاً لارتكابهم مخالفات رعي
سبق

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (45) مخالفاً لنظام البيئة، منهم (32) مواطنًا و(13) مقيماً من الجنسيات السودانية والصومالية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (2330) رأساً من الإبل و(1815) رأساً من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي؛ أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
12:38 PM

القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 45 مخالفاً لارتكابهم مخالفات رعي

في عدد من المناطق وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,304

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (45) مخالفاً لنظام البيئة، منهم (32) مواطنًا و(13) مقيماً من الجنسيات السودانية والصومالية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (2330) رأساً من الإبل و(1815) رأساً من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي؛ أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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