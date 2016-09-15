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مدير المرور يعزي في وفاة "الشهراني"

‪لقي حتفه أثناء أداء عمله في محافظة بيشة

تلقى مساء أمس السبت، ذوو العريف لفاي الشهراني أحد رجال المرور بمحافظة بيشة، اتصالاً من مدير عام المرور بالمملكة اللواء محمد عبدالله البسامي، عبّر فيه عن خالص العزاء والمواساة لأسرة العريف "لفاي"، الذي توفي بعد تعرضه لحادث مروري على طريق سد الملك فهد، وهو يؤدي عمله ومتابعته لعددٍ من السيارات المخالفة.

وأعرب اللواء البسامي لأسرة الفقيد عن خالص العزاء، وأن يشمله الله بمغفرته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، مشيدًا بما نقل له بعمل العريف "لفاي الشهراني" في الميدان لخلقه الرفيع ومثابرته واجتهاده في عمله لخدمة دينه ووطنه.

أعرب والد الفقيد "الشهراني" - باسمه ونيابة عن جميع أفراد أسرته - عن شكرهم وتقديرهم للفريق للبسامي على تلك البادرة الطيبة والمشاعر النبيلة.

وكان أهالي مدينة بيشة قد شيعوا يوم أمس العريف لفاي حسين الشهراني، أحد منسوبي مرور بيشة بعد تعرضه لحادث مروري على طريق سد الملك فهد، وهو يؤدي عمله ومتابعته لعدد من السيارات المخالفة.

يُذكر أن رجل المرور العريف "لفاي الشهراني" لديه مسكن، لم يستطع إكماله بسبب إيقاف خدماته، ولديه أسرتان كبيرتان 14 من الأبناء والبنات، أصغرهم لم يتجاوز الشهرين، وهو العائل الوحيد لهم.

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مدير المرور يعزي في وفاة "الشهراني"
سبق

تلقى مساء أمس السبت، ذوو العريف لفاي الشهراني أحد رجال المرور بمحافظة بيشة، اتصالاً من مدير عام المرور بالمملكة اللواء محمد عبدالله البسامي، عبّر فيه عن خالص العزاء والمواساة لأسرة العريف "لفاي"، الذي توفي بعد تعرضه لحادث مروري على طريق سد الملك فهد، وهو يؤدي عمله ومتابعته لعددٍ من السيارات المخالفة.

وأعرب اللواء البسامي لأسرة الفقيد عن خالص العزاء، وأن يشمله الله بمغفرته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، مشيدًا بما نقل له بعمل العريف "لفاي الشهراني" في الميدان لخلقه الرفيع ومثابرته واجتهاده في عمله لخدمة دينه ووطنه.

أعرب والد الفقيد "الشهراني" - باسمه ونيابة عن جميع أفراد أسرته - عن شكرهم وتقديرهم للفريق للبسامي على تلك البادرة الطيبة والمشاعر النبيلة.

وكان أهالي مدينة بيشة قد شيعوا يوم أمس العريف لفاي حسين الشهراني، أحد منسوبي مرور بيشة بعد تعرضه لحادث مروري على طريق سد الملك فهد، وهو يؤدي عمله ومتابعته لعدد من السيارات المخالفة.

يُذكر أن رجل المرور العريف "لفاي الشهراني" لديه مسكن، لم يستطع إكماله بسبب إيقاف خدماته، ولديه أسرتان كبيرتان 14 من الأبناء والبنات، أصغرهم لم يتجاوز الشهرين، وهو العائل الوحيد لهم.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
12:54 AM

مدير المرور يعزي في وفاة "الشهراني"

‪لقي حتفه أثناء أداء عمله في محافظة بيشة

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
0
14,749

تلقى مساء أمس السبت، ذوو العريف لفاي الشهراني أحد رجال المرور بمحافظة بيشة، اتصالاً من مدير عام المرور بالمملكة اللواء محمد عبدالله البسامي، عبّر فيه عن خالص العزاء والمواساة لأسرة العريف "لفاي"، الذي توفي بعد تعرضه لحادث مروري على طريق سد الملك فهد، وهو يؤدي عمله ومتابعته لعددٍ من السيارات المخالفة.

وأعرب اللواء البسامي لأسرة الفقيد عن خالص العزاء، وأن يشمله الله بمغفرته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، مشيدًا بما نقل له بعمل العريف "لفاي الشهراني" في الميدان لخلقه الرفيع ومثابرته واجتهاده في عمله لخدمة دينه ووطنه.

أعرب والد الفقيد "الشهراني" - باسمه ونيابة عن جميع أفراد أسرته - عن شكرهم وتقديرهم للفريق للبسامي على تلك البادرة الطيبة والمشاعر النبيلة.

وكان أهالي مدينة بيشة قد شيعوا يوم أمس العريف لفاي حسين الشهراني، أحد منسوبي مرور بيشة بعد تعرضه لحادث مروري على طريق سد الملك فهد، وهو يؤدي عمله ومتابعته لعدد من السيارات المخالفة.

يُذكر أن رجل المرور العريف "لفاي الشهراني" لديه مسكن، لم يستطع إكماله بسبب إيقاف خدماته، ولديه أسرتان كبيرتان 14 من الأبناء والبنات، أصغرهم لم يتجاوز الشهرين، وهو العائل الوحيد لهم.

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