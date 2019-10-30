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"سامسونج" تكشف عن هاتفها "الصلب".. يناسب العاملين بمهن معينة

مقاوم للملوحة والرطوبة والغبار وأشعة الشمس والصدمات الحرارية

كشفت شركة سامسونج عن هاتفها الذكي "جالاكسي إكس كفر فيلد برو"، الذي يتميز بكونه شديد الصلابة، ويستهدف العاملين في مجال أعمال تتطلب هذه الفئة من الهواتف.

وبحسب "سامسونج" التي كشفت عن هاتفها في فعالية أقامتها بشيكاغو الأميركية، فإن الهاتف يناسب العاملين في مجالات، مثل: وكالات تطبيق القانون وفنيي الخدمة الميدانية والنقل والبناء.

ووفق ما ذكر موقع "جي إس إن أرينا" المتخصص في الأخبار التقنية، فإن الهاتف يدعم شاشة بقياس 5.1 إنش بدقة 2560×1440 بكسل، كما أنه زُوِّد بمعالج من نوع Exynos 9810 ثماني النواة، يشبه ذلك الموجود بهاتف "جالاكسي إس 9".

وفيما يتعلق بالمواصفات الأخرى، فإن الهاتف يدمج ذاكرة وصول عشوائية 4 جيجابايت، في حين تبلغ سعة التخزين الداخلية 64 جيجابايت قابلة للزيادة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقة ذاكرة.

كذلك زوّد الهاتف بحسّاس بصمة، وبطارية سعة 4500 مللي أمبير/ ساعة، وكاميرتين أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وخلفية بدقة 12 ميجابكسل.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" يعد الهاتف مقاوماً للملوحة والرطوبة والغبار وأشعة الشمس والصدمات الحرارية، كما أنه يتمتع بمعيار IP68 الخاص بمقاومة الماء لعمق يصل إلى متر ونصف المتر ولزمن يبلغ نصف ساعة.

جدير بالذكر أن الشركة الكورية الجنوبية لم تحدد سعر هاتفها أو موعد طرحه في الأسواق.

سامسونج

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"سامسونج" تكشف عن هاتفها "الصلب".. يناسب العاملين بمهن معينة
سبق

كشفت شركة سامسونج عن هاتفها الذكي "جالاكسي إكس كفر فيلد برو"، الذي يتميز بكونه شديد الصلابة، ويستهدف العاملين في مجال أعمال تتطلب هذه الفئة من الهواتف.

وبحسب "سامسونج" التي كشفت عن هاتفها في فعالية أقامتها بشيكاغو الأميركية، فإن الهاتف يناسب العاملين في مجالات، مثل: وكالات تطبيق القانون وفنيي الخدمة الميدانية والنقل والبناء.

ووفق ما ذكر موقع "جي إس إن أرينا" المتخصص في الأخبار التقنية، فإن الهاتف يدعم شاشة بقياس 5.1 إنش بدقة 2560×1440 بكسل، كما أنه زُوِّد بمعالج من نوع Exynos 9810 ثماني النواة، يشبه ذلك الموجود بهاتف "جالاكسي إس 9".

وفيما يتعلق بالمواصفات الأخرى، فإن الهاتف يدمج ذاكرة وصول عشوائية 4 جيجابايت، في حين تبلغ سعة التخزين الداخلية 64 جيجابايت قابلة للزيادة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقة ذاكرة.

كذلك زوّد الهاتف بحسّاس بصمة، وبطارية سعة 4500 مللي أمبير/ ساعة، وكاميرتين أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وخلفية بدقة 12 ميجابكسل.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" يعد الهاتف مقاوماً للملوحة والرطوبة والغبار وأشعة الشمس والصدمات الحرارية، كما أنه يتمتع بمعيار IP68 الخاص بمقاومة الماء لعمق يصل إلى متر ونصف المتر ولزمن يبلغ نصف ساعة.

جدير بالذكر أن الشركة الكورية الجنوبية لم تحدد سعر هاتفها أو موعد طرحه في الأسواق.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
08:40 AM

"سامسونج" تكشف عن هاتفها "الصلب".. يناسب العاملين بمهن معينة

مقاوم للملوحة والرطوبة والغبار وأشعة الشمس والصدمات الحرارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت شركة سامسونج عن هاتفها الذكي "جالاكسي إكس كفر فيلد برو"، الذي يتميز بكونه شديد الصلابة، ويستهدف العاملين في مجال أعمال تتطلب هذه الفئة من الهواتف.

وبحسب "سامسونج" التي كشفت عن هاتفها في فعالية أقامتها بشيكاغو الأميركية، فإن الهاتف يناسب العاملين في مجالات، مثل: وكالات تطبيق القانون وفنيي الخدمة الميدانية والنقل والبناء.

ووفق ما ذكر موقع "جي إس إن أرينا" المتخصص في الأخبار التقنية، فإن الهاتف يدعم شاشة بقياس 5.1 إنش بدقة 2560×1440 بكسل، كما أنه زُوِّد بمعالج من نوع Exynos 9810 ثماني النواة، يشبه ذلك الموجود بهاتف "جالاكسي إس 9".

وفيما يتعلق بالمواصفات الأخرى، فإن الهاتف يدمج ذاكرة وصول عشوائية 4 جيجابايت، في حين تبلغ سعة التخزين الداخلية 64 جيجابايت قابلة للزيادة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقة ذاكرة.

كذلك زوّد الهاتف بحسّاس بصمة، وبطارية سعة 4500 مللي أمبير/ ساعة، وكاميرتين أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وخلفية بدقة 12 ميجابكسل.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" يعد الهاتف مقاوماً للملوحة والرطوبة والغبار وأشعة الشمس والصدمات الحرارية، كما أنه يتمتع بمعيار IP68 الخاص بمقاومة الماء لعمق يصل إلى متر ونصف المتر ولزمن يبلغ نصف ساعة.

جدير بالذكر أن الشركة الكورية الجنوبية لم تحدد سعر هاتفها أو موعد طرحه في الأسواق.

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