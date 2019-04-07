مدير تعليم الأفلاج يقف على تهيئة مقر قياس المحوسب قبل إطلاق أول اختباراته

"آل ظافر": يعمل بطاقة استيعابية قدرها 24 مقعدًا وبمعدل 80 طالبًا يوميًّا

اطمأنّ مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، بعد ظهر اليوم الأحد، على مقرّ قياس، والتقى بمدير المركز والمشرفين، وذلك قبل انطلاق أول اختبار قياس المحوسب في الأفلاج مساء اليوم.

وتفصيلًا: قام مدير مركز قياس المحوسب بريكان آل ظافر، والمراقبون بالمركز؛ بتقديم شرح تفصيلي عن المقرّ الذي يقدم اختبار القدرات العامة، والتحصيل الدراسي لطلاب وطالبات الثانوية العامة، واختبارات STEP، وكذلك اختبارات الفنيين بوزارة الصحة، بطاقة استيعابية قدرها 24 مقعدًا بمعدل 80 طالبًا في اليوم.

وأكّد "آل ظافر": أن المركز تم تجهيزه بالكامل بمتابعة مدير قياس المحوسب بالمركز الوطني للقياس الدكتور صالح السليم، وذلك لتوفير بيئة إلكترونية متكاملة من أجل أن يؤدي المستفيدون والمستفيدات اختباراتهم بأفضل وسائل التقنية التي توفر الجهد والوقت".

واختتم: الاختبارات بالمركز مستمرة على مدار العام وفق آلية عمل وتنظيم المركز الوطني للقياس.