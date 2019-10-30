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"الفريان" يطالب "الرياضة" بالتوسع في إنشاء الأندية النسائية

شدد على ضرورة إقامة مراكز للمعاقين وتوفير التجهيزات اللازمة

طالب عضو اللجنة الأمنية بالشورى الدكتور مساعد الفريان الهيئة العامة للرياضة بالتوسع في إنشاء الأندية الرياضية النسائية، ودعم وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة.

جاء ذلك تعليقاً من "الفريان" على تقرير الهيئة العامة للرياضة الذي طرح اليوم.

وقال "الفريان": يجب على الهيئة إنشاء مراكز رياضية لممارسة ذوي الإعاقة للرياضة وكذلك توجيه الأندية الرياضية وإدارات المنشآت الرياضية؛ لتوفير الأماكن والتجهيزات المناسبة للممارسة الرياضية لهذه الفئة الغالية للرياضة.

وأضاف: يجب إنشاء مدينة رياضية متكاملة في مدينة الرياض؛ نظراً لتقادم وعدم كفاية استاد الملك فهد واستاد الأمير فيصل بن فهد لاحتياجات مدينة الرياض من المنشآت الرياضية، في ظل الحراك الرياضي والشبابي الكبير، وكذلك في ظل عدد المناسبات والفعاليات المحلية والدولية المقامة في الرياض.

اللجنة الأمنية بالشورى الهيئة العامة للرياضة الأندية الرياضية النسائية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفريان" يطالب "الرياضة" بالتوسع في إنشاء الأندية النسائية
سبق

طالب عضو اللجنة الأمنية بالشورى الدكتور مساعد الفريان الهيئة العامة للرياضة بالتوسع في إنشاء الأندية الرياضية النسائية، ودعم وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة.

جاء ذلك تعليقاً من "الفريان" على تقرير الهيئة العامة للرياضة الذي طرح اليوم.

وقال "الفريان": يجب على الهيئة إنشاء مراكز رياضية لممارسة ذوي الإعاقة للرياضة وكذلك توجيه الأندية الرياضية وإدارات المنشآت الرياضية؛ لتوفير الأماكن والتجهيزات المناسبة للممارسة الرياضية لهذه الفئة الغالية للرياضة.

وأضاف: يجب إنشاء مدينة رياضية متكاملة في مدينة الرياض؛ نظراً لتقادم وعدم كفاية استاد الملك فهد واستاد الأمير فيصل بن فهد لاحتياجات مدينة الرياض من المنشآت الرياضية، في ظل الحراك الرياضي والشبابي الكبير، وكذلك في ظل عدد المناسبات والفعاليات المحلية والدولية المقامة في الرياض.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
04:31 PM

"الفريان" يطالب "الرياضة" بالتوسع في إنشاء الأندية النسائية

شدد على ضرورة إقامة مراكز للمعاقين وتوفير التجهيزات اللازمة

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بدر العتيبي - الرياض
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طالب عضو اللجنة الأمنية بالشورى الدكتور مساعد الفريان الهيئة العامة للرياضة بالتوسع في إنشاء الأندية الرياضية النسائية، ودعم وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة.

جاء ذلك تعليقاً من "الفريان" على تقرير الهيئة العامة للرياضة الذي طرح اليوم.

وقال "الفريان": يجب على الهيئة إنشاء مراكز رياضية لممارسة ذوي الإعاقة للرياضة وكذلك توجيه الأندية الرياضية وإدارات المنشآت الرياضية؛ لتوفير الأماكن والتجهيزات المناسبة للممارسة الرياضية لهذه الفئة الغالية للرياضة.

وأضاف: يجب إنشاء مدينة رياضية متكاملة في مدينة الرياض؛ نظراً لتقادم وعدم كفاية استاد الملك فهد واستاد الأمير فيصل بن فهد لاحتياجات مدينة الرياض من المنشآت الرياضية، في ظل الحراك الرياضي والشبابي الكبير، وكذلك في ظل عدد المناسبات والفعاليات المحلية والدولية المقامة في الرياض.

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