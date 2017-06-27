عائلة "آل فضل" تحتفل بزواج 3 من أبنائها في جدة

احتفلت عائلة "آل فضل" بزواج ثلاثة من أبنائها، وهم: سامر وماهر وعامر، أبناء محمد بن زكريا فضل.

وتماشياً مع الإجراءات والأنظمة الاحترازية، اقتصر حفل الزواج على عدد من أفراد العائلة، الذين قدّموا لهم التهاني والتبريكات، متمنين لهم حياة زوجية سعيدة.