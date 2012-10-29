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السجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين لمن يتداول غذاء مغشوشًا عمدًا

"الغذاء والدواء": العقوبات تأتي وفق ما نصت عليه المادة 16 من نظام الغذاء

ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، أن كل منشأة تقوم بتداول غذاء مغشوش؛ تُعاقَب بغرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال، وقد تصل إلى مليون ريال.

وقالت "الهيئة" إنه ضمن المادة 16 من نظام الغذاء؛ ففي حال العمد؛ تكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو بهما معًا"؛ وفق المادة "16" من نظام الغذاء.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

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السجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين لمن يتداول غذاء مغشوشًا عمدًا
سبق

ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، أن كل منشأة تقوم بتداول غذاء مغشوش؛ تُعاقَب بغرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال، وقد تصل إلى مليون ريال.

وقالت "الهيئة" إنه ضمن المادة 16 من نظام الغذاء؛ ففي حال العمد؛ تكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو بهما معًا"؛ وفق المادة "16" من نظام الغذاء.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
01:22 PM

السجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين لمن يتداول غذاء مغشوشًا عمدًا

"الغذاء والدواء": العقوبات تأتي وفق ما نصت عليه المادة 16 من نظام الغذاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,089

ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، أن كل منشأة تقوم بتداول غذاء مغشوش؛ تُعاقَب بغرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال، وقد تصل إلى مليون ريال.

وقالت "الهيئة" إنه ضمن المادة 16 من نظام الغذاء؛ ففي حال العمد؛ تكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو بهما معًا"؛ وفق المادة "16" من نظام الغذاء.

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