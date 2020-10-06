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"الصحة العالمية": نحو 800 مليون شخص ربما أصيبوا بوباء كورونا

أكدت أن غالبية سكان العالم في خطر.. ولكن لدينا الأدوات لمنع العدوى

قالت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، إن واحدًا من كل 10 أشخاص حول العالم ربما يكون قد أُصيب بفيروس كورونا، وفقًا لموقع بي بي سي عربي .

وتفصيلاً , قال مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، في تصريح إن 10 في المائة من سكان العالم ربما أصيبوا بالفيروس، موضحًا أن "هذا يختلف باختلاف البلد، فهو يختلف من الحضر إلى الريف، ويختلف من مجموعة إلى أخرى".

وأضاف: "ولكن ما يعنيه ذلك هو أن الغالبية العظمى من سكان العالم لا يزالون في خطر، نعلم أن الوباء سيستمر في التطور ولكننا نعلم أيضًا أن لدينا الأدوات التي تساعدنا في الحد من انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح في الوقت الحالي، وهذه الأدوات تحت تصرفنا".

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"الصحة العالمية": نحو 800 مليون شخص ربما أصيبوا بوباء كورونا
سبق

قالت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، إن واحدًا من كل 10 أشخاص حول العالم ربما يكون قد أُصيب بفيروس كورونا، وفقًا لموقع بي بي سي عربي .

وتفصيلاً , قال مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، في تصريح إن 10 في المائة من سكان العالم ربما أصيبوا بالفيروس، موضحًا أن "هذا يختلف باختلاف البلد، فهو يختلف من الحضر إلى الريف، ويختلف من مجموعة إلى أخرى".

وأضاف: "ولكن ما يعنيه ذلك هو أن الغالبية العظمى من سكان العالم لا يزالون في خطر، نعلم أن الوباء سيستمر في التطور ولكننا نعلم أيضًا أن لدينا الأدوات التي تساعدنا في الحد من انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح في الوقت الحالي، وهذه الأدوات تحت تصرفنا".

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
12:43 AM

"الصحة العالمية": نحو 800 مليون شخص ربما أصيبوا بوباء كورونا

أكدت أن غالبية سكان العالم في خطر.. ولكن لدينا الأدوات لمنع العدوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، إن واحدًا من كل 10 أشخاص حول العالم ربما يكون قد أُصيب بفيروس كورونا، وفقًا لموقع بي بي سي عربي .

وتفصيلاً , قال مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، في تصريح إن 10 في المائة من سكان العالم ربما أصيبوا بالفيروس، موضحًا أن "هذا يختلف باختلاف البلد، فهو يختلف من الحضر إلى الريف، ويختلف من مجموعة إلى أخرى".

وأضاف: "ولكن ما يعنيه ذلك هو أن الغالبية العظمى من سكان العالم لا يزالون في خطر، نعلم أن الوباء سيستمر في التطور ولكننا نعلم أيضًا أن لدينا الأدوات التي تساعدنا في الحد من انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح في الوقت الحالي، وهذه الأدوات تحت تصرفنا".

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