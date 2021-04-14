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السويد تسجّل وفاة أكثر من ألف شخص منذ بدء انتشار فيروس كورونا

فيما مدّدت باكستان الإغلاق العام إلى 30 أبريل

سجّلت السويد وفاة أكثر من ألف شخص مصاب بالوباء منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت السلطات الصحية السويدية بأنها سجّلت حتى اليوم، 1033 حالة وفاة، و11 ألفًا، و445 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وفي باكستان أعلن رئيس الوزراء عمران، عن تمديد مدة الإغلاق العام المفروض في باكستان لمكافحة انتشار فيروس كورونا حتى 30 أبريل الجاري، مع فتح بعض المصالح تدريجيًّا.

وقال في خطاب متلفز عقب ترؤّسه مساء اليوم اجتماع مجلس الوزراء في إسلام آباد: إن المدارس والمصالح التعليمية والمرافق العامة ستبقى مغلقة لغاية 30 أبريل الجاري.

وأضاف أنه قرّر فتح بعض المصالح، لاسيما المصانع، تدريجيًّا؛ وفق ضوابط خاصة لضمان استمرارية عجلة الاقتصاد.

وبيّن أن قطاع البناء سيكون أول قطاع يعود للعمل، مشيرًا إلى أن الإغلاق الكامل سيؤدّي إلى تضرُّر الطبقة الفقيرة، خصوصًا العمال الذين يعملون في المصانع.

فيروس كورونا الجديد

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السويد تسجّل وفاة أكثر من ألف شخص منذ بدء انتشار فيروس كورونا
سبق

سجّلت السويد وفاة أكثر من ألف شخص مصاب بالوباء منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت السلطات الصحية السويدية بأنها سجّلت حتى اليوم، 1033 حالة وفاة، و11 ألفًا، و445 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وفي باكستان أعلن رئيس الوزراء عمران، عن تمديد مدة الإغلاق العام المفروض في باكستان لمكافحة انتشار فيروس كورونا حتى 30 أبريل الجاري، مع فتح بعض المصالح تدريجيًّا.

وقال في خطاب متلفز عقب ترؤّسه مساء اليوم اجتماع مجلس الوزراء في إسلام آباد: إن المدارس والمصالح التعليمية والمرافق العامة ستبقى مغلقة لغاية 30 أبريل الجاري.

وأضاف أنه قرّر فتح بعض المصالح، لاسيما المصانع، تدريجيًّا؛ وفق ضوابط خاصة لضمان استمرارية عجلة الاقتصاد.

وبيّن أن قطاع البناء سيكون أول قطاع يعود للعمل، مشيرًا إلى أن الإغلاق الكامل سيؤدّي إلى تضرُّر الطبقة الفقيرة، خصوصًا العمال الذين يعملون في المصانع.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
06:04 PM

السويد تسجّل وفاة أكثر من ألف شخص منذ بدء انتشار فيروس كورونا

فيما مدّدت باكستان الإغلاق العام إلى 30 أبريل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت السويد وفاة أكثر من ألف شخص مصاب بالوباء منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت السلطات الصحية السويدية بأنها سجّلت حتى اليوم، 1033 حالة وفاة، و11 ألفًا، و445 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وفي باكستان أعلن رئيس الوزراء عمران، عن تمديد مدة الإغلاق العام المفروض في باكستان لمكافحة انتشار فيروس كورونا حتى 30 أبريل الجاري، مع فتح بعض المصالح تدريجيًّا.

وقال في خطاب متلفز عقب ترؤّسه مساء اليوم اجتماع مجلس الوزراء في إسلام آباد: إن المدارس والمصالح التعليمية والمرافق العامة ستبقى مغلقة لغاية 30 أبريل الجاري.

وأضاف أنه قرّر فتح بعض المصالح، لاسيما المصانع، تدريجيًّا؛ وفق ضوابط خاصة لضمان استمرارية عجلة الاقتصاد.

وبيّن أن قطاع البناء سيكون أول قطاع يعود للعمل، مشيرًا إلى أن الإغلاق الكامل سيؤدّي إلى تضرُّر الطبقة الفقيرة، خصوصًا العمال الذين يعملون في المصانع.

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