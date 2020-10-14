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الجاسر يقف على أعمال الإصلاح والصيانة الوقائية على طريق الرياض - الطائف

للاطمئنان على سير العمل وفق الخطة التشغيلية المعتمدة لإنجاز المشروعات

وقف وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، على أعمال الإصلاح والصيانة الوقائية على الطريق الرابط بين الرياض والطائف، والتأكد من تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة.

تأتي هذه الجولة ضمن عدة جولات ميدانية، يقف من خلالها على سير الأعمال وجاهزيتها ومتابعة نسب الإنجاز للاطمئنان على سير العمل وفق الخطة التشغيلية المعتمدة، لضمان استمرار أعمال الوزارة وإنجاز مشروعاتها كافة ضمن الخطة الزمنية المقررة لها للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، وتعزيزاً لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقاً لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

رافقه خلال الجولة نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي.

وزير النقل صالح الجاسر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجاسر يقف على أعمال الإصلاح والصيانة الوقائية على طريق الرياض - الطائف
سبق

وقف وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، على أعمال الإصلاح والصيانة الوقائية على الطريق الرابط بين الرياض والطائف، والتأكد من تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة.

تأتي هذه الجولة ضمن عدة جولات ميدانية، يقف من خلالها على سير الأعمال وجاهزيتها ومتابعة نسب الإنجاز للاطمئنان على سير العمل وفق الخطة التشغيلية المعتمدة، لضمان استمرار أعمال الوزارة وإنجاز مشروعاتها كافة ضمن الخطة الزمنية المقررة لها للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، وتعزيزاً لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقاً لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

رافقه خلال الجولة نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
11:16 AM
اخر تعديل
14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
11:58 AM

الجاسر يقف على أعمال الإصلاح والصيانة الوقائية على طريق الرياض - الطائف

للاطمئنان على سير العمل وفق الخطة التشغيلية المعتمدة لإنجاز المشروعات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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وقف وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، على أعمال الإصلاح والصيانة الوقائية على الطريق الرابط بين الرياض والطائف، والتأكد من تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة.

تأتي هذه الجولة ضمن عدة جولات ميدانية، يقف من خلالها على سير الأعمال وجاهزيتها ومتابعة نسب الإنجاز للاطمئنان على سير العمل وفق الخطة التشغيلية المعتمدة، لضمان استمرار أعمال الوزارة وإنجاز مشروعاتها كافة ضمن الخطة الزمنية المقررة لها للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، وتعزيزاً لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقاً لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

رافقه خلال الجولة نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي.

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