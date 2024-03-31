إدارة الاتحاد تناقش سييرا حول أسباب الخسارة من الفيصلي

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته لمواجهة فريق الباطن المقررة يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وسط حضور ومتابعة من رئيس النادي المهندس لؤي هشام ناظر، ونائبه حمد الصنيع، وأمين الصندوق فيصل الصبان، وعضو المجلس أحمد كعكي.

وتم مناقشة الجهاز الفني في أسباب الخسارة في المباراة الماضية من أمام الفيصلي لتلافيها في المباريات المقبلة.

كما وجَّه مدرب الفريق اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الأمس بتأدية تدريبات استرجاعية. واشتمل مران باقي اللاعبين على تدريبات لياقية وفنية.

ومن جهة أخرى، وفي إطار مذكرة التفاهم المشتركة من قِبل الهيئة العامة للرياضة ووزارة الشباب والرياضة التونسية، التي تتضمن تنفيذ أسبوع الإخاء الرياضي السعودي التونسي، زار عصر اليوم وفد من الجانب التونسي مقر نادي الاتحاد السعودي، وكان في استقبالهم مدير العلاقات العامة بندر يغمور الذي اصطحبهم في جولة على مرافق النادي.

واطلع الوفد على تاريخ النادي العريق وبطولاته وإنجازاته.

بعد ذلك انطلقت أنشطة الوفد في النادي، وخاض الوفد لقاء وديًّا في الكرة الطائرة مع فريق شباب الاتحاد، ولقاء وديًّا آخر في كرة الطاولة والسباحة.

وفي ختام الزيارة تم تبادل الهدايا التذكارية.



