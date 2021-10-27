النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الدهيمان": 7 سنوات وأنا أجمع القطع الأثرية وهكذا كانت بدايتي

كشف أنه سينقل المتحف إلى قرية تراثية متكاملة في شمال الرياض

تصوير ماجد البقمي: كشف فلاح سعود الدهيمان صاحب متحف الدهيمان أنه يعمل على تحويل متحفه إلى قرية تراثية متكاملة في شمال الرياض على مساحة 300 ألف متر، باسم "قرية دار العوجا" تحتوي على جلسات ومسارح والعديد من المرافق، وذلك بدعم من وزارة الثقافة.

وأوضح أن متحفه الحالي يضم العديد من القطع الأثرية؛ ومنها مقمعة عمرها 200 سنة لبسها الإيطاليون الذين حاربوا عمر المختار، وتظهر قوتها ضد السهام والرمي، وهنالك قطع تعود إلى 1312 هجرية قبل فتح المؤسس الملك عبدالعزيز "طيب الله ثراه" للرياض في 1319هـ، ومسدس شبيه بالمسدس الذي دخل به المؤسس إلى الرياض، كما يوجد حجر يعود للعام 80 هجرية منذ الدولة الأموية كتب عليه هاشم بن عبدالمنطلق، فعندما حاصر الحجاج عبدالله بن الزبير خرج الصحابة يكتبون عليه.

وأشار الدهيمان إلى أنه أسس المتحف منذ سبع سنوات، وكانت البداية عندما أهداه أحد الأصدقاء بندقية هدية وبدأ بعدها في جمع محتويات المتحف، والتي جميعها من داخل المملكة بخلاف مدفع عثماني تم شراؤه من الأردن.

وأكد أن المتحف مسجل في وزارة السياحة التي تقوم بإرسال وفود دائمة إليه، إلا أنه لم يشارك في مناسبات خارجية؛ حيث يفضل العمل مع وزارة السياحة واستقبال الوفود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الدهيمان": 7 سنوات وأنا أجمع القطع الأثرية وهكذا كانت بدايتي
سبق

تصوير ماجد البقمي: كشف فلاح سعود الدهيمان صاحب متحف الدهيمان أنه يعمل على تحويل متحفه إلى قرية تراثية متكاملة في شمال الرياض على مساحة 300 ألف متر، باسم "قرية دار العوجا" تحتوي على جلسات ومسارح والعديد من المرافق، وذلك بدعم من وزارة الثقافة.

وأوضح أن متحفه الحالي يضم العديد من القطع الأثرية؛ ومنها مقمعة عمرها 200 سنة لبسها الإيطاليون الذين حاربوا عمر المختار، وتظهر قوتها ضد السهام والرمي، وهنالك قطع تعود إلى 1312 هجرية قبل فتح المؤسس الملك عبدالعزيز "طيب الله ثراه" للرياض في 1319هـ، ومسدس شبيه بالمسدس الذي دخل به المؤسس إلى الرياض، كما يوجد حجر يعود للعام 80 هجرية منذ الدولة الأموية كتب عليه هاشم بن عبدالمنطلق، فعندما حاصر الحجاج عبدالله بن الزبير خرج الصحابة يكتبون عليه.

وأشار الدهيمان إلى أنه أسس المتحف منذ سبع سنوات، وكانت البداية عندما أهداه أحد الأصدقاء بندقية هدية وبدأ بعدها في جمع محتويات المتحف، والتي جميعها من داخل المملكة بخلاف مدفع عثماني تم شراؤه من الأردن.

وأكد أن المتحف مسجل في وزارة السياحة التي تقوم بإرسال وفود دائمة إليه، إلا أنه لم يشارك في مناسبات خارجية؛ حيث يفضل العمل مع وزارة السياحة واستقبال الوفود.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
09:15 PM
اخر تعديل
27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
09:33 PM

"الدهيمان": 7 سنوات وأنا أجمع القطع الأثرية وهكذا كانت بدايتي

كشف أنه سينقل المتحف إلى قرية تراثية متكاملة في شمال الرياض

A A A
نافل السبيعي - الرياض
0
287

تصوير ماجد البقمي: كشف فلاح سعود الدهيمان صاحب متحف الدهيمان أنه يعمل على تحويل متحفه إلى قرية تراثية متكاملة في شمال الرياض على مساحة 300 ألف متر، باسم "قرية دار العوجا" تحتوي على جلسات ومسارح والعديد من المرافق، وذلك بدعم من وزارة الثقافة.

وأوضح أن متحفه الحالي يضم العديد من القطع الأثرية؛ ومنها مقمعة عمرها 200 سنة لبسها الإيطاليون الذين حاربوا عمر المختار، وتظهر قوتها ضد السهام والرمي، وهنالك قطع تعود إلى 1312 هجرية قبل فتح المؤسس الملك عبدالعزيز "طيب الله ثراه" للرياض في 1319هـ، ومسدس شبيه بالمسدس الذي دخل به المؤسس إلى الرياض، كما يوجد حجر يعود للعام 80 هجرية منذ الدولة الأموية كتب عليه هاشم بن عبدالمنطلق، فعندما حاصر الحجاج عبدالله بن الزبير خرج الصحابة يكتبون عليه.

وأشار الدهيمان إلى أنه أسس المتحف منذ سبع سنوات، وكانت البداية عندما أهداه أحد الأصدقاء بندقية هدية وبدأ بعدها في جمع محتويات المتحف، والتي جميعها من داخل المملكة بخلاف مدفع عثماني تم شراؤه من الأردن.

وأكد أن المتحف مسجل في وزارة السياحة التي تقوم بإرسال وفود دائمة إليه، إلا أنه لم يشارك في مناسبات خارجية؛ حيث يفضل العمل مع وزارة السياحة واستقبال الوفود.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,721
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,808
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,018
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,113

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة