نجح الفريق الطبي المختص بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن في استئصال ورم حميد لمريضة كانت تعاني من انتفاخ وتورم بالفك السفلي على مدار سنوات، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم حميد في الفك السفلي، مما أدى إلى ذوبان في العظم مع تحرك الأسنان في منطقة الفك. وأوضحت الصحة أنه على الفور باشر الفريق الطبي المختص استئصال الورم بنجاح دون أي مضاعفات تذكر وغادرت المريضة وهي بصحة جيدة ولله الحمد .

نجاح استئصال ورم حميد من الفك السفلي لمريضة بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-11-11 نجح الفريق الطبي المختص بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن في استئصال ورم حميد لمريضة كانت تعاني من انتفاخ وتورم بالفك السفلي على مدار سنوات، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم حميد في الفك السفلي، مما أدى إلى ذوبان في العظم مع تحرك الأسنان في منطقة الفك.

وأوضحت الصحة أنه على الفور باشر الفريق الطبي المختص استئصال الورم بنجاح دون أي مضاعفات تذكر وغادرت المريضة وهي بصحة جيدة ولله الحمد .

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441 04:29 PM

نجاح استئصال ورم حميد من الفك السفلي لمريضة بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن دون أي مضاعفات تذكر وغادرت وهي بصحة جيدة





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نجح الفريق الطبي المختص بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن في استئصال ورم حميد لمريضة كانت تعاني من انتفاخ وتورم بالفك السفلي على مدار سنوات، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم حميد في الفك السفلي، مما أدى إلى ذوبان في العظم مع تحرك الأسنان في منطقة الفك.

وأوضحت الصحة أنه على الفور باشر الفريق الطبي المختص استئصال الورم بنجاح دون أي مضاعفات تذكر وغادرت المريضة وهي بصحة جيدة ولله الحمد .