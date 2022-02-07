"موبايلي" تفوز بجائزة "هيئة الاتصالات" لأفضل تجربة للمستخدمين لعام ٢٠٢١

تعد الأولى من نوعها وتهدف إلى تحسين تجربة المستخدم رفع مستوى الشفافية

توّجت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" جهودها في خدمة عملائها، بالفوز بجائزة أفضل تجربة للمستخدمين لعام 2021، والمقدمة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، كأول شركة تفوز بتلك الجائزة، والتي تعد الأولى من نوعها، وتهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، ورفع مستوى الشفافية.

وسلم محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي؛ لرئيس مجلس الإدارة لشركة "موبايلي" الدكتور نبيل بن محمد العامودي؛ درع الجائزة، في حفل أقيم بهذه المناسبة، اليوم الأربعاء على هامش مؤتمر "LEAP" التقني الدولي، بحضور الرئيس التنفيذي المهندس سلمان البدران؛ وعدد كبير من رؤساء مجالس الإدارات وممثلي الشركات.

وجاء فوز موبايلي بالجائزة بناءً على تحقيقها أعلى معدل نقاط في مجموعة من المعايير، أبرزها: مؤشر رضا المستخدمين، وقياس مدى رغبة المستخدم للترويج لخدمات مقدم الخدمة لأحد الأقارب والأصدقاء، وقياس جهد العميل في الحصول والتعامل مع الخدمات المقدمة.

وبهذه المناسبة، أكد المهندس سلمان البدران؛ الرئيس التنفيذي لموبايلي، أن تحقيق الشركة للجائزة يؤكّد ريادتها في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وحرصها الدائم على تحقيق رضا العملاء، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وقال إن الفوز بالجائزة، يجعل المسؤولية على عاتق الشركة كبيرة، في الاستمرار في تميز الخدمات المقدمة للعملاء، والعمل على تطويرها، مشيداً بالدعم اللامحدود الذي يلقاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من قِبل حكومة المملكة، والذي جعله يحقق المراتب المتقدمة إقليمياً ودولياً.