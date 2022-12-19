"أردوغان" يعترف: القوى العالمية حتى الأكثر احترامًا تتجاهل خططنا شمال سوريا

أشار إلى نواياه تكديس مئات الآلاف من اللاجئين في المنطقة

اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن القوى العالمية تجاهلت حتى الآن دعم خطط تركيا لإقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا؛ حيث تنوي أنقرة إعادة توطين مليون لاجئ سوري، حسبما نقلت "رويترز" عن تلفزيون "إن.تي.في" اليوم (الأربعاء).



وبحسب "إن.تي.في"، قال "أردوغان" للصحفيين في جنيف حيث كان يحضر المنتدى العالمي للاجئين أمس: "حتى الدول التي نعتبرها الأشد قوة والأكثر احترامًا لم ترد حتى الآن على دعوتنا بخصوص المنطقة الآمنة".



وأشار الرئيس التركي إلى أن "أكثر من 600 ألف لاجئ سينضمون طواعية لنحو 371 ألفًا موجودين حاليًّا بالفعل في المنطقة الآمنة"، وهذا يعني أن أنقرة تنوى تكديس هذا العدد من اللاجئين في المنطقة.



وانتقد حلفاء غربيون توغّل الجيش التركي في شمال سوريا في أكتوبر (تشرين الأول)، الذي انتزعت خلاله أنقرة السيطرة على مساحة كبيرة من شمال سوريا من يد وحدات حماية الشعب الكردية.