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مدرب "هولندي": تجربتي في اللعب أمام 70 ألف "هلالي" لن أنساها

تحدث المدرب الهولندي ويليام لوشيوس عن تجاربه الاحترافية منذ عمله كمدير فني وذلك لصحيفة "bd" الهولندية، حيث امتدح كثيرًا تجاربه في الدول العربية التي عمل بها .

وسبق للمدرب أن قاد ناديي القادسية والكويت الكويتيين وحقق معهما ألقابًا عدة، كما تولى تدريب المنتخب الأولمبي الكويتي وله تجربه أيضاً مع نادي الجزيرة الإماراتي .

وتحدث المدرب عن أكثر موقف لا يزال يتذكره حتى الآن حيث قال: "كنا نواجه الهلال في الرياض في البطولة العربية والهلال هناك نادٍ له شعبية ضخمة وكان الملعب به نحو 70 ألف متفرج.. يكفي أن تنظر لهم للحظات لتدرك الموقف".

وأشاد المدرب بتجاربه في البلدان العربية، موضحاً أن التدريب هناك أكسبه المزيد من الخبرات وعرف ثقافات مختلفة، وطالب المدربين الآخرين بخوض تجارب تدريبية في الدول العربية .

المدرب الهولندي ويليام لوشيوس

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب "هولندي": تجربتي في اللعب أمام 70 ألف "هلالي" لن أنساها
سبق

تحدث المدرب الهولندي ويليام لوشيوس عن تجاربه الاحترافية منذ عمله كمدير فني وذلك لصحيفة "bd" الهولندية، حيث امتدح كثيرًا تجاربه في الدول العربية التي عمل بها .

وسبق للمدرب أن قاد ناديي القادسية والكويت الكويتيين وحقق معهما ألقابًا عدة، كما تولى تدريب المنتخب الأولمبي الكويتي وله تجربه أيضاً مع نادي الجزيرة الإماراتي .

وتحدث المدرب عن أكثر موقف لا يزال يتذكره حتى الآن حيث قال: "كنا نواجه الهلال في الرياض في البطولة العربية والهلال هناك نادٍ له شعبية ضخمة وكان الملعب به نحو 70 ألف متفرج.. يكفي أن تنظر لهم للحظات لتدرك الموقف".

وأشاد المدرب بتجاربه في البلدان العربية، موضحاً أن التدريب هناك أكسبه المزيد من الخبرات وعرف ثقافات مختلفة، وطالب المدربين الآخرين بخوض تجارب تدريبية في الدول العربية .

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
04:34 PM
اخر تعديل
06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
06:59 PM

مدرب "هولندي": تجربتي في اللعب أمام 70 ألف "هلالي" لن أنساها

A A A
محمد السيّد - الرياض
6
4,635

تحدث المدرب الهولندي ويليام لوشيوس عن تجاربه الاحترافية منذ عمله كمدير فني وذلك لصحيفة "bd" الهولندية، حيث امتدح كثيرًا تجاربه في الدول العربية التي عمل بها .

وسبق للمدرب أن قاد ناديي القادسية والكويت الكويتيين وحقق معهما ألقابًا عدة، كما تولى تدريب المنتخب الأولمبي الكويتي وله تجربه أيضاً مع نادي الجزيرة الإماراتي .

وتحدث المدرب عن أكثر موقف لا يزال يتذكره حتى الآن حيث قال: "كنا نواجه الهلال في الرياض في البطولة العربية والهلال هناك نادٍ له شعبية ضخمة وكان الملعب به نحو 70 ألف متفرج.. يكفي أن تنظر لهم للحظات لتدرك الموقف".

وأشاد المدرب بتجاربه في البلدان العربية، موضحاً أن التدريب هناك أكسبه المزيد من الخبرات وعرف ثقافات مختلفة، وطالب المدربين الآخرين بخوض تجارب تدريبية في الدول العربية .

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