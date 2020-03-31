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"التأمينات الاجتماعية": إيداع معاش إبريل في حسابات المستفيدين غداً

أثنت على الجهود التي يبذلها موظفوها من خلال تقنيات العمل عن بُعد

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها ستودع غداً الموافق للأول من شهر إبريل للعام الجاري جميع المعاشات لعملائها، والتي بلغت أكثر من مليار وتسعمائة مليون ريال، يستفيد منها أكثر من أربعمائة ألف مستفيد.

وأوضحت أن الصرف لا يقتصر على أصحاب المعاشات التقاعدية فحسب، وإنما يمتد إلى جميع المستفيدين كأصحاب معاشات الأخطار المهنية ومعاشات المستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند".

وذكرت المؤسسة أنها مستمرة كعادتها بإيداع المعاشات في حسابات المستفيدين وأفراد عائلة المتقاعد المتوفى بداية كل شهر ميلادي وفقاً لما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية، مؤكدة الجهود التي يبذلها موظفوها من خلال تقنيات العمل عن بُعد التي وفرتها المؤسسة لتأدية هذه المهمة على أكمل وجه، وإيصال المستحقات التأمينية لأصحابها بأسرع وقت ممكن.

من جانب آخر، أكدت المؤسسة أنه استشعاراً منها بأهمية اتباع التعليمات الصادرة بتطبيق العمل عن بعد واهتماماً بسلامة الجميع، وحرصها والتزامها تجاه عملائها بعمل الإجراءات وتبني أفضل الممارسات؛ لضمان استمرارية تقديم خدماتها فقد أضافت إلى خدمات المؤسسة الإلكترونية خدمات المكاتب؛ وذلك لتمكين عملائها من أصحاب عمل ومشتركين ومستفيدين من إنجاز طلباتهم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة فروع المؤسسة من خلال بوابتها الإلكترونية www.gosi.gov.sa، وتطبيق تأميناتي.

يأتي ذلك نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة نحو التحول الرقمي الكامل، وسعيها الدائم لكل جديد يظهر على الساحة التقنية في سبيل تطوير الخدمة المقدمة لعملائها، وبما يتواكب مع أهداف برنامج التحول الوطني.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التأمينات الاجتماعية": إيداع معاش إبريل في حسابات المستفيدين غداً
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها ستودع غداً الموافق للأول من شهر إبريل للعام الجاري جميع المعاشات لعملائها، والتي بلغت أكثر من مليار وتسعمائة مليون ريال، يستفيد منها أكثر من أربعمائة ألف مستفيد.

وأوضحت أن الصرف لا يقتصر على أصحاب المعاشات التقاعدية فحسب، وإنما يمتد إلى جميع المستفيدين كأصحاب معاشات الأخطار المهنية ومعاشات المستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند".

وذكرت المؤسسة أنها مستمرة كعادتها بإيداع المعاشات في حسابات المستفيدين وأفراد عائلة المتقاعد المتوفى بداية كل شهر ميلادي وفقاً لما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية، مؤكدة الجهود التي يبذلها موظفوها من خلال تقنيات العمل عن بُعد التي وفرتها المؤسسة لتأدية هذه المهمة على أكمل وجه، وإيصال المستحقات التأمينية لأصحابها بأسرع وقت ممكن.

من جانب آخر، أكدت المؤسسة أنه استشعاراً منها بأهمية اتباع التعليمات الصادرة بتطبيق العمل عن بعد واهتماماً بسلامة الجميع، وحرصها والتزامها تجاه عملائها بعمل الإجراءات وتبني أفضل الممارسات؛ لضمان استمرارية تقديم خدماتها فقد أضافت إلى خدمات المؤسسة الإلكترونية خدمات المكاتب؛ وذلك لتمكين عملائها من أصحاب عمل ومشتركين ومستفيدين من إنجاز طلباتهم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة فروع المؤسسة من خلال بوابتها الإلكترونية www.gosi.gov.sa، وتطبيق تأميناتي.

يأتي ذلك نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة نحو التحول الرقمي الكامل، وسعيها الدائم لكل جديد يظهر على الساحة التقنية في سبيل تطوير الخدمة المقدمة لعملائها، وبما يتواكب مع أهداف برنامج التحول الوطني.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
03:03 PM

"التأمينات الاجتماعية": إيداع معاش إبريل في حسابات المستفيدين غداً

أثنت على الجهود التي يبذلها موظفوها من خلال تقنيات العمل عن بُعد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها ستودع غداً الموافق للأول من شهر إبريل للعام الجاري جميع المعاشات لعملائها، والتي بلغت أكثر من مليار وتسعمائة مليون ريال، يستفيد منها أكثر من أربعمائة ألف مستفيد.

وأوضحت أن الصرف لا يقتصر على أصحاب المعاشات التقاعدية فحسب، وإنما يمتد إلى جميع المستفيدين كأصحاب معاشات الأخطار المهنية ومعاشات المستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند".

وذكرت المؤسسة أنها مستمرة كعادتها بإيداع المعاشات في حسابات المستفيدين وأفراد عائلة المتقاعد المتوفى بداية كل شهر ميلادي وفقاً لما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية، مؤكدة الجهود التي يبذلها موظفوها من خلال تقنيات العمل عن بُعد التي وفرتها المؤسسة لتأدية هذه المهمة على أكمل وجه، وإيصال المستحقات التأمينية لأصحابها بأسرع وقت ممكن.

من جانب آخر، أكدت المؤسسة أنه استشعاراً منها بأهمية اتباع التعليمات الصادرة بتطبيق العمل عن بعد واهتماماً بسلامة الجميع، وحرصها والتزامها تجاه عملائها بعمل الإجراءات وتبني أفضل الممارسات؛ لضمان استمرارية تقديم خدماتها فقد أضافت إلى خدمات المؤسسة الإلكترونية خدمات المكاتب؛ وذلك لتمكين عملائها من أصحاب عمل ومشتركين ومستفيدين من إنجاز طلباتهم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة فروع المؤسسة من خلال بوابتها الإلكترونية www.gosi.gov.sa، وتطبيق تأميناتي.

يأتي ذلك نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة نحو التحول الرقمي الكامل، وسعيها الدائم لكل جديد يظهر على الساحة التقنية في سبيل تطوير الخدمة المقدمة لعملائها، وبما يتواكب مع أهداف برنامج التحول الوطني.

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