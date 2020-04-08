"ترامب" عن تحذيره من خطورة تفشي "كورونا": لم يحدث!

قال ردًّا على الانتقادات: لم أرَ مذكرات "نافارو" ولم أبحث عنها

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقارير التي تحدّثت عن "تحذير" مستشاره التجاري بيتر نافارو، من مخاطر تفشي وباء كورونا في أواخر يناير الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي خلال إحاطته الإعلامية من البيت الأبيض بشأن فيروس كورونا، إنه لم يرَ مذكرات نافارو؛ مضيفًا: "لم أرَ المذكرات ولم أبحث عنها أيضًا. سمعت عن مذكرات تتحدث عن الوباء بالتزامن مع إعلاننا الإغلاق في البلاد"؛ وذلك حسبما نقله موقع "فوكس".

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، كانت تقارير صحفية أمريكية قد كشفت أن مستشارًا كبيرًا في البيت الأبيض حذّر "بشكل صارخ" مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب في أواخر يناير الماضي من أزمة فيروس كورونا الجديد، وأنها قد تكلف الولايات المتحدة تريليونات الدولارات وتعرّض ملايين الأمريكيين لخطر المرض أو الموت.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية؛ فقد جاء التحذير في مذكرة رفعها المستشار التجاري لترامب، بيتر نافارو، وهو أعلى مستوى من التنبيه المعروف؛ أنه تم تداوله داخل البيت الأبيض؛ حيث كانت الإدارة تتخذ خطواتها الأساسية الأولى لمواجهة أزمة عالمية استهلكت الصين وستستمر في قلب الحياة في أوروبا والولايات المتحدة.

ووفقًا للصحيفة، فقد جاء في مذكرة "نافارو" أن "الافتقار إلى الحماية المناعية أو العلاج الحالي أو اللقاح؛ من شأنه أن يترك الأمريكيين بلا حماية في حالة تفشي فيروس كورونا المستجد الكامل على الأراضي الأمريكية. هذا النقص في الحماية يزيد من خطر تطور الفيروس إلى وباء كامل؛ مما يعرّض حياة الملايين من الأمريكيين للخطر".

وصدرت المذكرة الأولى في أواخر يناير الماضي؛ وذلك خلال الفترة التي كان فيها ترامب يقلل من مخاطر الفيروس وتهديده على الولايات المتحدة.

وبحسب "الجارديان" البريطانية؛ فقد عمم مجلس الأمن القومي مذكرة "نافارو" على نطاق واسع في البيت الأبيض والوكالات الفيدرالية.

وطبقًا لـ"نيويورك تايمز" وموقع "أكسيوس" الإخباري؛ فقد كتب نافارو المذكرات لأول مرة، في 29 يناير ثم في 23 فبراير، وأشارتا إلى أنه قدّم المذكرة الأولى في اليوم الذي شكّل فيه ترامب قوة عمل لمتابعة الفيروس في البيت الأبيض، واحتوت على أسوأ سيناريو للفيروس، وأشار فيها إلى أنه قد يتسبب في مقتل أكثر من نصف مليون أمريكي.

وذهبت المذكرة الثانية إلى أبعد من ذلك؛ حيث تَوَقعت أن يتسبب وباء "كوفيد-19"، الذي تُرك دون رادع، في مقتل نحو 1.2 مليون أمريكي، وإصابة ما يصل إلى 100 مليون آخرين.