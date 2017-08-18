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النقابة العامة للسيارات: حافلة مقطع الفيديو ليست تابعة لأسطولنا

أكدت وجود اشتراطات وفحوص السموم قبل وأثناء الحج

أكدت النقابة العامة للسيارات أن الحافلة التي ظهرت في مقطع فيديو متداول لا تمت بأي صلة لأي أسطول من أساطيل الحافلات وشركات ومؤسسات النقل المنضوية تحت مظلة النقابة العامة للسيارات.

وقالت: نود الإشارة كذلك إلى أن هناك إجراءات احترازية من قِبل النقابة العامة للسيارات بالتعاون مع الجهات المختصة في اختبار السائقين سواء كانوا من خارج المملكة العربية السعودية أو من داخلها للتأكد بشكل مستمر على سلامة السائق وعدم تعاطيه لأي نوع من أنواع المخدر، بالإضافة إلى التأكد من أن السائق قد نال استحقاقه من الراحة الكافية خلال مناوبته في أداء عمله.

وتابعت: قبل موسم الحج تم تكوين لجنة خاصة مكونة من النقابة العامة للسيارات ووزارة الحج والعمرة ووزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية لعمل إجراءات الاختبار على كل سائق يتقدم بطلب تأشيرة للعمل في المملكة العربية السعودية في موسم الحج وهذه الإجراءات تطبق أيضًا على السائقين المتقدمين من داخل السعودية.

وتابعت: يتم التأكد من وجود ومصداقية شهادة كشف السموم الصادرة من إحدى الجهات الصحية المعتمدة بخلو تعاطي السائق على أي نوع من أنواع المخدر والتأكد من صحة الكشف الطبي.

وأردفت: وأثناء موسم الحج يتم عمل جولات كشف السموم بالتعاون مع وزارة الصحة على سائقي الحافلات بشكل مستمر وعلى مدار الساعة في جميع مراكز التفويج ومراكز الاستقبال وفي كل من مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وكذلك داخل مواقع الشركات.

وأكملت: لا يسمح لأي سائق العمل دون أخذ قسط من الراحة لمدة لا تقل عن 10 ساعات يوميًا، حيث إن النظام الآلي يرفض إدراج اسمه لأي رحلة دون أخذ فترة الراحة الكافية المذكورة.

وكان مقطع فيديو متداول لشخص يقود إحدى الحافلات ويظهر من تصرفاته أنه غير سوي وتصدر منه إشارات ومخاطرة بالحافلة.

ومن جانب آخر، أوضحت مصادر أن الجهات الأمنية ذات العلاقة تتحرى عن صاحب الحافلة وسيتم الإطاحة به في أقرب وقت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النقابة العامة للسيارات: حافلة مقطع الفيديو ليست تابعة لأسطولنا
سبق

أكدت النقابة العامة للسيارات أن الحافلة التي ظهرت في مقطع فيديو متداول لا تمت بأي صلة لأي أسطول من أساطيل الحافلات وشركات ومؤسسات النقل المنضوية تحت مظلة النقابة العامة للسيارات.

وقالت: نود الإشارة كذلك إلى أن هناك إجراءات احترازية من قِبل النقابة العامة للسيارات بالتعاون مع الجهات المختصة في اختبار السائقين سواء كانوا من خارج المملكة العربية السعودية أو من داخلها للتأكد بشكل مستمر على سلامة السائق وعدم تعاطيه لأي نوع من أنواع المخدر، بالإضافة إلى التأكد من أن السائق قد نال استحقاقه من الراحة الكافية خلال مناوبته في أداء عمله.

وتابعت: قبل موسم الحج تم تكوين لجنة خاصة مكونة من النقابة العامة للسيارات ووزارة الحج والعمرة ووزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية لعمل إجراءات الاختبار على كل سائق يتقدم بطلب تأشيرة للعمل في المملكة العربية السعودية في موسم الحج وهذه الإجراءات تطبق أيضًا على السائقين المتقدمين من داخل السعودية.

وتابعت: يتم التأكد من وجود ومصداقية شهادة كشف السموم الصادرة من إحدى الجهات الصحية المعتمدة بخلو تعاطي السائق على أي نوع من أنواع المخدر والتأكد من صحة الكشف الطبي.

وأردفت: وأثناء موسم الحج يتم عمل جولات كشف السموم بالتعاون مع وزارة الصحة على سائقي الحافلات بشكل مستمر وعلى مدار الساعة في جميع مراكز التفويج ومراكز الاستقبال وفي كل من مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وكذلك داخل مواقع الشركات.

وأكملت: لا يسمح لأي سائق العمل دون أخذ قسط من الراحة لمدة لا تقل عن 10 ساعات يوميًا، حيث إن النظام الآلي يرفض إدراج اسمه لأي رحلة دون أخذ فترة الراحة الكافية المذكورة.

وكان مقطع فيديو متداول لشخص يقود إحدى الحافلات ويظهر من تصرفاته أنه غير سوي وتصدر منه إشارات ومخاطرة بالحافلة.

ومن جانب آخر، أوضحت مصادر أن الجهات الأمنية ذات العلاقة تتحرى عن صاحب الحافلة وسيتم الإطاحة به في أقرب وقت.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
12:31 AM
اخر تعديل
18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
01:29 AM

النقابة العامة للسيارات: حافلة مقطع الفيديو ليست تابعة لأسطولنا

أكدت وجود اشتراطات وفحوص السموم قبل وأثناء الحج

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
10
8,280

أكدت النقابة العامة للسيارات أن الحافلة التي ظهرت في مقطع فيديو متداول لا تمت بأي صلة لأي أسطول من أساطيل الحافلات وشركات ومؤسسات النقل المنضوية تحت مظلة النقابة العامة للسيارات.

وقالت: نود الإشارة كذلك إلى أن هناك إجراءات احترازية من قِبل النقابة العامة للسيارات بالتعاون مع الجهات المختصة في اختبار السائقين سواء كانوا من خارج المملكة العربية السعودية أو من داخلها للتأكد بشكل مستمر على سلامة السائق وعدم تعاطيه لأي نوع من أنواع المخدر، بالإضافة إلى التأكد من أن السائق قد نال استحقاقه من الراحة الكافية خلال مناوبته في أداء عمله.

وتابعت: قبل موسم الحج تم تكوين لجنة خاصة مكونة من النقابة العامة للسيارات ووزارة الحج والعمرة ووزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية لعمل إجراءات الاختبار على كل سائق يتقدم بطلب تأشيرة للعمل في المملكة العربية السعودية في موسم الحج وهذه الإجراءات تطبق أيضًا على السائقين المتقدمين من داخل السعودية.

وتابعت: يتم التأكد من وجود ومصداقية شهادة كشف السموم الصادرة من إحدى الجهات الصحية المعتمدة بخلو تعاطي السائق على أي نوع من أنواع المخدر والتأكد من صحة الكشف الطبي.

وأردفت: وأثناء موسم الحج يتم عمل جولات كشف السموم بالتعاون مع وزارة الصحة على سائقي الحافلات بشكل مستمر وعلى مدار الساعة في جميع مراكز التفويج ومراكز الاستقبال وفي كل من مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وكذلك داخل مواقع الشركات.

وأكملت: لا يسمح لأي سائق العمل دون أخذ قسط من الراحة لمدة لا تقل عن 10 ساعات يوميًا، حيث إن النظام الآلي يرفض إدراج اسمه لأي رحلة دون أخذ فترة الراحة الكافية المذكورة.

وكان مقطع فيديو متداول لشخص يقود إحدى الحافلات ويظهر من تصرفاته أنه غير سوي وتصدر منه إشارات ومخاطرة بالحافلة.

ومن جانب آخر، أوضحت مصادر أن الجهات الأمنية ذات العلاقة تتحرى عن صاحب الحافلة وسيتم الإطاحة به في أقرب وقت.

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