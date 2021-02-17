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بالفيديو.. "العرفج": في "كورونا" الوعي صار منتشرًا.. بقيت الصرامة في تطبيق القانون

أكد أن بعض الناس يحاول رفع مستوى حالات كورونا حتى يعود العمل بالمنزل

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن الوعي صار منتشرًا بين الجميع خلال جائحة كورونا، ولم يتبقَّ إلا الصرامة في تطبيق القانون والتعليمات، خاصة مع المستهترين.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، علّق "العرفج" على تجاوزنا موضوع التوعية من خطر كورونا، مؤكدًا أن الراعي الذي يعيش في البادية صار يعرف الإجراءات الاحترازية. مضيفًا بالقول: "أعجبني تعبير سمو الأمير ‫فيصل بن سلمان: تباعد (جسدي) وليس (اجتماعي)".

كما أكد عامل المعرفة أن بعض الناس يحاول رفع مستوى حالات ‫كورونا حتى يعود العمل بالمنزل. ومن الجيد الحزم الصارم في تطبيق "القانون" بحق المستهترين، وأن نعاقب الجزء ليسلم الكل.

وفي سياق متصل، علّق العرفج على مقطع متحدث التجارة "عبدالرحمن الحسين" حول ضوابط الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد: "نريد أن يتفاعل المواطن مع قرارات الحكومة، وإذا رأى إعلانًا على وسائل التواصل غير مكتمل الشروط يبلِّغ عنه".

وأضاف: "الجودة غالبًا ما ترتبط بالقلة وليس الكثرة. وكثرة المتابعين ليست دليلاً على النجاح. والكرة في ملعب جمهور التواصل: لا تصنعوا من الحمقى مشاهير".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "العرفج": في "كورونا" الوعي صار منتشرًا.. بقيت الصرامة في تطبيق القانون
سبق

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن الوعي صار منتشرًا بين الجميع خلال جائحة كورونا، ولم يتبقَّ إلا الصرامة في تطبيق القانون والتعليمات، خاصة مع المستهترين.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، علّق "العرفج" على تجاوزنا موضوع التوعية من خطر كورونا، مؤكدًا أن الراعي الذي يعيش في البادية صار يعرف الإجراءات الاحترازية. مضيفًا بالقول: "أعجبني تعبير سمو الأمير ‫فيصل بن سلمان: تباعد (جسدي) وليس (اجتماعي)".

كما أكد عامل المعرفة أن بعض الناس يحاول رفع مستوى حالات ‫كورونا حتى يعود العمل بالمنزل. ومن الجيد الحزم الصارم في تطبيق "القانون" بحق المستهترين، وأن نعاقب الجزء ليسلم الكل.

وفي سياق متصل، علّق العرفج على مقطع متحدث التجارة "عبدالرحمن الحسين" حول ضوابط الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد: "نريد أن يتفاعل المواطن مع قرارات الحكومة، وإذا رأى إعلانًا على وسائل التواصل غير مكتمل الشروط يبلِّغ عنه".

وأضاف: "الجودة غالبًا ما ترتبط بالقلة وليس الكثرة. وكثرة المتابعين ليست دليلاً على النجاح. والكرة في ملعب جمهور التواصل: لا تصنعوا من الحمقى مشاهير".

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
11:27 PM

بالفيديو.. "العرفج": في "كورونا" الوعي صار منتشرًا.. بقيت الصرامة في تطبيق القانون

أكد أن بعض الناس يحاول رفع مستوى حالات كورونا حتى يعود العمل بالمنزل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن الوعي صار منتشرًا بين الجميع خلال جائحة كورونا، ولم يتبقَّ إلا الصرامة في تطبيق القانون والتعليمات، خاصة مع المستهترين.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، علّق "العرفج" على تجاوزنا موضوع التوعية من خطر كورونا، مؤكدًا أن الراعي الذي يعيش في البادية صار يعرف الإجراءات الاحترازية. مضيفًا بالقول: "أعجبني تعبير سمو الأمير ‫فيصل بن سلمان: تباعد (جسدي) وليس (اجتماعي)".

كما أكد عامل المعرفة أن بعض الناس يحاول رفع مستوى حالات ‫كورونا حتى يعود العمل بالمنزل. ومن الجيد الحزم الصارم في تطبيق "القانون" بحق المستهترين، وأن نعاقب الجزء ليسلم الكل.

وفي سياق متصل، علّق العرفج على مقطع متحدث التجارة "عبدالرحمن الحسين" حول ضوابط الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد: "نريد أن يتفاعل المواطن مع قرارات الحكومة، وإذا رأى إعلانًا على وسائل التواصل غير مكتمل الشروط يبلِّغ عنه".

وأضاف: "الجودة غالبًا ما ترتبط بالقلة وليس الكثرة. وكثرة المتابعين ليست دليلاً على النجاح. والكرة في ملعب جمهور التواصل: لا تصنعوا من الحمقى مشاهير".

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