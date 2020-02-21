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متحدث "الشؤون الإسلامية": عمل المراقبات الميداني يتمثل في مراقبة المصليات ودور التحفيظ والبرامج النسائية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية محمد الغامدي، أن عمل المراقبات بالوزارة سيكون عملًا إداريًّا وميدانيًّا.

وقال في رد على استفسار "سبق": "عمل المراقبات سيكون إداريًّا وميدانيًّا، العمل الإداري فيما يتعلق بأمور الرقابة بالأقسام النسائية، والعمل الميداني سيكون من خلال متابعة دور التحفيظ النسائية والبرامج الدعوية النسائية؛ كالمحاضرات، والملتقيات النسائية، وكذلك متابعة المصليات النسائية".

وزارة الشؤون الإسلامية المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية محمد الغامدي المراقبات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الشؤون الإسلامية": عمل المراقبات الميداني يتمثل في مراقبة المصليات ودور التحفيظ والبرامج النسائية
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية محمد الغامدي، أن عمل المراقبات بالوزارة سيكون عملًا إداريًّا وميدانيًّا.

وقال في رد على استفسار "سبق": "عمل المراقبات سيكون إداريًّا وميدانيًّا، العمل الإداري فيما يتعلق بأمور الرقابة بالأقسام النسائية، والعمل الميداني سيكون من خلال متابعة دور التحفيظ النسائية والبرامج الدعوية النسائية؛ كالمحاضرات، والملتقيات النسائية، وكذلك متابعة المصليات النسائية".

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
07:57 PM
اخر تعديل
21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
08:59 PM

متحدث "الشؤون الإسلامية": عمل المراقبات الميداني يتمثل في مراقبة المصليات ودور التحفيظ والبرامج النسائية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,438

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية محمد الغامدي، أن عمل المراقبات بالوزارة سيكون عملًا إداريًّا وميدانيًّا.

وقال في رد على استفسار "سبق": "عمل المراقبات سيكون إداريًّا وميدانيًّا، العمل الإداري فيما يتعلق بأمور الرقابة بالأقسام النسائية، والعمل الميداني سيكون من خلال متابعة دور التحفيظ النسائية والبرامج الدعوية النسائية؛ كالمحاضرات، والملتقيات النسائية، وكذلك متابعة المصليات النسائية".

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