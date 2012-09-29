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تعرف على الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام لسلامة المعتمرين

جهّزت أماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر

اتخذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، العديد من الإجراءات الاحترازية بعد قرار عودة العمرة تدريجيًّا، الذي سيبدأ تطبيقه يوم الأحد المقبل؛ حيث سيتم تعقيم المسجد الحرم 10 مرات يوميًّا، وتعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه من المسجد الحرام.

كما سيتم توزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة؛ حفاظًا على سلامتهم، ويمنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود؛ حيث سيكون الطواف من خارج الحاجز الموجود حاليًا، إضافة إلى تجهيز أماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر لا سمح الله.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرف على الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام لسلامة المعتمرين
سبق

اتخذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، العديد من الإجراءات الاحترازية بعد قرار عودة العمرة تدريجيًّا، الذي سيبدأ تطبيقه يوم الأحد المقبل؛ حيث سيتم تعقيم المسجد الحرم 10 مرات يوميًّا، وتعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه من المسجد الحرام.

كما سيتم توزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة؛ حفاظًا على سلامتهم، ويمنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود؛ حيث سيكون الطواف من خارج الحاجز الموجود حاليًا، إضافة إلى تجهيز أماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر لا سمح الله.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
11:34 AM

تعرف على الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام لسلامة المعتمرين

جهّزت أماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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اتخذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، العديد من الإجراءات الاحترازية بعد قرار عودة العمرة تدريجيًّا، الذي سيبدأ تطبيقه يوم الأحد المقبل؛ حيث سيتم تعقيم المسجد الحرم 10 مرات يوميًّا، وتعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه من المسجد الحرام.

كما سيتم توزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة؛ حفاظًا على سلامتهم، ويمنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود؛ حيث سيكون الطواف من خارج الحاجز الموجود حاليًا، إضافة إلى تجهيز أماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر لا سمح الله.

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