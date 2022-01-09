الصياهد.. المقاهي الشعبية في شارع الدهناء تستوقف زوارها بمهرجان الإبل

مقاعد خشبية وجلسات أرضية وفقرات متنوعة تعيد رونق الماضي وعبقه الجميل

سجلت المقاهي الشعبية في شارع الدهناء بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حضوراً لافتاً، حيث تحاكي تفاصيلها حقبة زمنية ماضية، كما نالت إعجاب زوار المهرجان، بكل ما تحتويه من بساطة بجلساتها الأرضية، وخشب الزان، وقماشها الأحمر، والدلال.

وأبرز ما يميز المقاهي جلساتها، حيث تتيح لمرتاديها حرية الجلوس على المقاعد الخشبية والجلسات الأرضية، الأمر الذي يغيب في المقاهي العصرية الحالية، بالإضافة إلى الاستمتاع بالفعاليات المصاحبة للمهرجان، التي تحتوي على فقرات شعبية متنوعة تعيد رونق الماضي وعبقه الجميل.