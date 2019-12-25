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"خيرات": وزعنا فائض أطعمة "مهرجان الإبل" على أكثر من ١٠٠٠ مستفيد

دعت لطلب سيارة حفظ النعمة عبر الموقع الإلكتروني أو رقم التواصل

قالت جمعية "خيرات" لحفظ النعمة: إنها جمعت فائض الأطعمة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وقامت بتوزيعه على أكثر من ألف مستفيد.

وأعدت "الجمعية" إحصائية نشرتها عبر تصميم "إنفوجرافيك"، وقالت خلاله "إن فائض" الأطعمة كان على النحو التالي: ٨١ من الأغنام، و٢٤ من القعدان، و١٢٤ كيلو من الأرز الصالح، و١٤٠٧ كيلو من الأرز غير الصالح، و٩٨٨ كيلو من اللحم الصالح، و١٢١١من اللحم غير الصالح.

وأضافت أنه تم جمعها من ٢٩ مناسبة، بعدد ٤٠٣١ وجبة، وتمكنت من توزيعها على ١٠٠٨ مستفيد.

جمعية خيرات مهرجان الإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خيرات": وزعنا فائض أطعمة "مهرجان الإبل" على أكثر من ١٠٠٠ مستفيد
سبق

قالت جمعية "خيرات" لحفظ النعمة: إنها جمعت فائض الأطعمة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وقامت بتوزيعه على أكثر من ألف مستفيد.

وأعدت "الجمعية" إحصائية نشرتها عبر تصميم "إنفوجرافيك"، وقالت خلاله "إن فائض" الأطعمة كان على النحو التالي: ٨١ من الأغنام، و٢٤ من القعدان، و١٢٤ كيلو من الأرز الصالح، و١٤٠٧ كيلو من الأرز غير الصالح، و٩٨٨ كيلو من اللحم الصالح، و١٢١١من اللحم غير الصالح.

وأضافت أنه تم جمعها من ٢٩ مناسبة، بعدد ٤٠٣١ وجبة، وتمكنت من توزيعها على ١٠٠٨ مستفيد.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
01:57 PM

"خيرات": وزعنا فائض أطعمة "مهرجان الإبل" على أكثر من ١٠٠٠ مستفيد

دعت لطلب سيارة حفظ النعمة عبر الموقع الإلكتروني أو رقم التواصل

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عمر السبيعي - الرياض
0
384

قالت جمعية "خيرات" لحفظ النعمة: إنها جمعت فائض الأطعمة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وقامت بتوزيعه على أكثر من ألف مستفيد.

وأعدت "الجمعية" إحصائية نشرتها عبر تصميم "إنفوجرافيك"، وقالت خلاله "إن فائض" الأطعمة كان على النحو التالي: ٨١ من الأغنام، و٢٤ من القعدان، و١٢٤ كيلو من الأرز الصالح، و١٤٠٧ كيلو من الأرز غير الصالح، و٩٨٨ كيلو من اللحم الصالح، و١٢١١من اللحم غير الصالح.

وأضافت أنه تم جمعها من ٢٩ مناسبة، بعدد ٤٠٣١ وجبة، وتمكنت من توزيعها على ١٠٠٨ مستفيد.

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