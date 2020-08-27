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دعم وعزل وإخماد.. هكذا سيطر "المدني" على "حريق مستودعات جدة"

فيما وقف "مشعل بن ماجد" على الحادث ميدانيًّا وأشاد بجهود رجال الإطفاء

أعلن الدفاع المدني بمحافظة جدة، الانتهاء من الحريق الذي اندلع في عدد من المستودعات، مساء أمس.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: إن فِرَق الدفاع المدني بمحافظة جدة، تَمَكّنت من إخماد حريق بعدد من المستودعات بحي المحجر دون تسجيل إصابات.
وكان محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، قد وقف مساء أمس ميدانيًّا على حادث الحريق، وأشاد بجهود رجال الدفاع المدني في التعامل مع ألسنة النيران، ووجّه بتكثيف الجهود من أجل احتواء النار وعدم انتقالها.
وقد استخدم الدفاع المدني خطة الدعم والإسناد الآلي والبشري بين إدارات مديرية منطقة مكة المكرمة.
واتضح أن الحادث عبارة عن حريق بعدد من المستودعات بمساحة ٤٠٠٠م٢، وتحتوي على أقمشة وستائر، وعملت الفِرَق على عزل منطقة الحادث؛ منعًا لانتشار الحريق للمواقع المجاورة والسيطرة على الحريق وإخماده بشكل تام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دعم وعزل وإخماد.. هكذا سيطر "المدني" على "حريق مستودعات جدة"
سبق

أعلن الدفاع المدني بمحافظة جدة، الانتهاء من الحريق الذي اندلع في عدد من المستودعات، مساء أمس.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: إن فِرَق الدفاع المدني بمحافظة جدة، تَمَكّنت من إخماد حريق بعدد من المستودعات بحي المحجر دون تسجيل إصابات.
وكان محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، قد وقف مساء أمس ميدانيًّا على حادث الحريق، وأشاد بجهود رجال الدفاع المدني في التعامل مع ألسنة النيران، ووجّه بتكثيف الجهود من أجل احتواء النار وعدم انتقالها.
وقد استخدم الدفاع المدني خطة الدعم والإسناد الآلي والبشري بين إدارات مديرية منطقة مكة المكرمة.
واتضح أن الحادث عبارة عن حريق بعدد من المستودعات بمساحة ٤٠٠٠م٢، وتحتوي على أقمشة وستائر، وعملت الفِرَق على عزل منطقة الحادث؛ منعًا لانتشار الحريق للمواقع المجاورة والسيطرة على الحريق وإخماده بشكل تام.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
10:04 AM

دعم وعزل وإخماد.. هكذا سيطر "المدني" على "حريق مستودعات جدة"

فيما وقف "مشعل بن ماجد" على الحادث ميدانيًّا وأشاد بجهود رجال الإطفاء

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عبدالله الراجحي - جدة
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أعلن الدفاع المدني بمحافظة جدة، الانتهاء من الحريق الذي اندلع في عدد من المستودعات، مساء أمس.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: إن فِرَق الدفاع المدني بمحافظة جدة، تَمَكّنت من إخماد حريق بعدد من المستودعات بحي المحجر دون تسجيل إصابات.
وكان محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، قد وقف مساء أمس ميدانيًّا على حادث الحريق، وأشاد بجهود رجال الدفاع المدني في التعامل مع ألسنة النيران، ووجّه بتكثيف الجهود من أجل احتواء النار وعدم انتقالها.
وقد استخدم الدفاع المدني خطة الدعم والإسناد الآلي والبشري بين إدارات مديرية منطقة مكة المكرمة.
واتضح أن الحادث عبارة عن حريق بعدد من المستودعات بمساحة ٤٠٠٠م٢، وتحتوي على أقمشة وستائر، وعملت الفِرَق على عزل منطقة الحادث؛ منعًا لانتشار الحريق للمواقع المجاورة والسيطرة على الحريق وإخماده بشكل تام.

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