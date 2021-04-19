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بأكثر من 4 ملايين ريال.. "خيرية فهد بن سلطان" بتبوك تغذي الجمعيات الخيرية بالمنطقة

"اللحيدان": سنتابع إيصال السلال الغذائية وكسوة العيد لمنازل المستفيدين

تواصل جمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية بمنطقة تبوك توزيعها عددًا من السلال الغذائية وكسوة العيد على الجمعيات الخيرية كافة بالمنطقة، بقيمة إجمالية تجاوزت أربعة ملايين ريال، إضافة إلى تقديم (10) آلاف بطاقة شراء غذائية، و(12) ألف كرتون من التمور.

وقال أمين جمعية فهد بن سلطان الاجتماعية الخيرية، الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، إن الجمعية تواصل ذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية بالمنطقة لإيصال المساعدات لمستحقيها في أسرع وقت، ومن أجل أن تلبي المساعدات -بكمِّها ونَوْعها- متطلبات الأُسَر المحتاجة.

وأشار إلى أن الجمعية ستتابع إيصال السلال الغذائية وكسوة العيد إلى منازل المستفيدين من خدمات الجمعيات. مبينًا أنه يشرف على توزيع هذه المبادرات لجنة بهذا الخصوص مكونة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة.

وأعرب الدكتور "اللحيدان" عن بالغ شكره وتقديره للأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية، على دعمه ومتابعته المستمرة لجميع برامج وأنشطة الجمعيات الخيرية بالمنطقة، سائلاً المولى أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل هذه الأعمال في موازين حسناته.

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بأكثر من 4 ملايين ريال.. "خيرية فهد بن سلطان" بتبوك تغذي الجمعيات الخيرية بالمنطقة
سبق

تواصل جمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية بمنطقة تبوك توزيعها عددًا من السلال الغذائية وكسوة العيد على الجمعيات الخيرية كافة بالمنطقة، بقيمة إجمالية تجاوزت أربعة ملايين ريال، إضافة إلى تقديم (10) آلاف بطاقة شراء غذائية، و(12) ألف كرتون من التمور.

وقال أمين جمعية فهد بن سلطان الاجتماعية الخيرية، الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، إن الجمعية تواصل ذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية بالمنطقة لإيصال المساعدات لمستحقيها في أسرع وقت، ومن أجل أن تلبي المساعدات -بكمِّها ونَوْعها- متطلبات الأُسَر المحتاجة.

وأشار إلى أن الجمعية ستتابع إيصال السلال الغذائية وكسوة العيد إلى منازل المستفيدين من خدمات الجمعيات. مبينًا أنه يشرف على توزيع هذه المبادرات لجنة بهذا الخصوص مكونة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة.

وأعرب الدكتور "اللحيدان" عن بالغ شكره وتقديره للأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية، على دعمه ومتابعته المستمرة لجميع برامج وأنشطة الجمعيات الخيرية بالمنطقة، سائلاً المولى أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل هذه الأعمال في موازين حسناته.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
01:49 AM
اخر تعديل
19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
02:22 AM

بأكثر من 4 ملايين ريال.. "خيرية فهد بن سلطان" بتبوك تغذي الجمعيات الخيرية بالمنطقة

"اللحيدان": سنتابع إيصال السلال الغذائية وكسوة العيد لمنازل المستفيدين

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بدر الجبل - تبوك
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تواصل جمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية بمنطقة تبوك توزيعها عددًا من السلال الغذائية وكسوة العيد على الجمعيات الخيرية كافة بالمنطقة، بقيمة إجمالية تجاوزت أربعة ملايين ريال، إضافة إلى تقديم (10) آلاف بطاقة شراء غذائية، و(12) ألف كرتون من التمور.

وقال أمين جمعية فهد بن سلطان الاجتماعية الخيرية، الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، إن الجمعية تواصل ذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية بالمنطقة لإيصال المساعدات لمستحقيها في أسرع وقت، ومن أجل أن تلبي المساعدات -بكمِّها ونَوْعها- متطلبات الأُسَر المحتاجة.

وأشار إلى أن الجمعية ستتابع إيصال السلال الغذائية وكسوة العيد إلى منازل المستفيدين من خدمات الجمعيات. مبينًا أنه يشرف على توزيع هذه المبادرات لجنة بهذا الخصوص مكونة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة.

وأعرب الدكتور "اللحيدان" عن بالغ شكره وتقديره للأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية، على دعمه ومتابعته المستمرة لجميع برامج وأنشطة الجمعيات الخيرية بالمنطقة، سائلاً المولى أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل هذه الأعمال في موازين حسناته.

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