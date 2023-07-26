النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مهرجان فينيسيا الدولي يختار فيلمًا لمخرجة سعودية للمنافسة

هيفاء المنصور تشارك بـ"المرشحة المثالية" للفوز بـ"الأسد الذهبي"

أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، اليوم الخميس، عن اختيار الفيلم السعودي "المرشحة المثالية" للمخرجة هيفاء المنصور ضمن المسابقة الرسمية للدورة المقبلة من المهرجان التي ستعقد في الفترة من 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2019م، متنافساً مع 14 فيلماً عالمياً على جائزة "الأسد الذهبي" إحدى الجوائز العالمية المرموقة في مجال السينما.

وتعد هذه أول مرة في تاريخ السينما السعودية التي يشارك فيها فيلم سعودي بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا العريق.

وستدخل هيفاء المنصور، بهذا الاختيار، في تنافس مع مخرجين عالميين، مثل الكندي آتوم إيغويان والسويدي روي آندرسون والياباني هيروكازو كوريدا، وستقدم في فيلمها قصة سيدة سعودية تقرر خوض الانتخابات البلدية لأسبابها الخاصة.

وحظي فيلم "المرشحة المثالية" بدعم من وزارة الثقافة، وهو من بطولة ميلا الزهراني ونورة العوض، وشارك في كتابته براد نيمن مع هيفاء المنصور، وقد تم تصويره بالكامل داخل المملكة العربية السعودية.

يذكر أن هيفاء المنصور سبق لها المشاركة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عام 2012م بفيلم "وجدة" ضمن مسابقة Venice Horizons Award وفازت بثلاث جوائز مهمة.

وتأتي عودتها للمهرجان بفيلمها الجديد "المرشحة المثالية" من بوابة المسابقة الرسمية متنافسة على جائزة "الأسد الذهب" للمرة الأولى.

وإلى جانب هيفاء المنصور، تشارك أيضاً المخرجة السعودية شهد أمين خارج المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا بفيلمها "سيدة البحر" الذي سيعرض ضمن مسابقة "أسبوع النقاد الدوليين".

ويروي الفيلم، في قالب فانتازي، حكاية فتاة تواجه الأساطير التي تحكم القرية التي تعيش فيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مهرجان فينيسيا الدولي يختار فيلمًا لمخرجة سعودية للمنافسة
سبق

أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، اليوم الخميس، عن اختيار الفيلم السعودي "المرشحة المثالية" للمخرجة هيفاء المنصور ضمن المسابقة الرسمية للدورة المقبلة من المهرجان التي ستعقد في الفترة من 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2019م، متنافساً مع 14 فيلماً عالمياً على جائزة "الأسد الذهبي" إحدى الجوائز العالمية المرموقة في مجال السينما.

وتعد هذه أول مرة في تاريخ السينما السعودية التي يشارك فيها فيلم سعودي بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا العريق.

وستدخل هيفاء المنصور، بهذا الاختيار، في تنافس مع مخرجين عالميين، مثل الكندي آتوم إيغويان والسويدي روي آندرسون والياباني هيروكازو كوريدا، وستقدم في فيلمها قصة سيدة سعودية تقرر خوض الانتخابات البلدية لأسبابها الخاصة.

وحظي فيلم "المرشحة المثالية" بدعم من وزارة الثقافة، وهو من بطولة ميلا الزهراني ونورة العوض، وشارك في كتابته براد نيمن مع هيفاء المنصور، وقد تم تصويره بالكامل داخل المملكة العربية السعودية.

يذكر أن هيفاء المنصور سبق لها المشاركة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عام 2012م بفيلم "وجدة" ضمن مسابقة Venice Horizons Award وفازت بثلاث جوائز مهمة.

وتأتي عودتها للمهرجان بفيلمها الجديد "المرشحة المثالية" من بوابة المسابقة الرسمية متنافسة على جائزة "الأسد الذهب" للمرة الأولى.

وإلى جانب هيفاء المنصور، تشارك أيضاً المخرجة السعودية شهد أمين خارج المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا بفيلمها "سيدة البحر" الذي سيعرض ضمن مسابقة "أسبوع النقاد الدوليين".

ويروي الفيلم، في قالب فانتازي، حكاية فتاة تواجه الأساطير التي تحكم القرية التي تعيش فيها.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
05:30 PM

مهرجان فينيسيا الدولي يختار فيلمًا لمخرجة سعودية للمنافسة

هيفاء المنصور تشارك بـ"المرشحة المثالية" للفوز بـ"الأسد الذهبي"

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
6
4,207

أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، اليوم الخميس، عن اختيار الفيلم السعودي "المرشحة المثالية" للمخرجة هيفاء المنصور ضمن المسابقة الرسمية للدورة المقبلة من المهرجان التي ستعقد في الفترة من 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2019م، متنافساً مع 14 فيلماً عالمياً على جائزة "الأسد الذهبي" إحدى الجوائز العالمية المرموقة في مجال السينما.

وتعد هذه أول مرة في تاريخ السينما السعودية التي يشارك فيها فيلم سعودي بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا العريق.

وستدخل هيفاء المنصور، بهذا الاختيار، في تنافس مع مخرجين عالميين، مثل الكندي آتوم إيغويان والسويدي روي آندرسون والياباني هيروكازو كوريدا، وستقدم في فيلمها قصة سيدة سعودية تقرر خوض الانتخابات البلدية لأسبابها الخاصة.

وحظي فيلم "المرشحة المثالية" بدعم من وزارة الثقافة، وهو من بطولة ميلا الزهراني ونورة العوض، وشارك في كتابته براد نيمن مع هيفاء المنصور، وقد تم تصويره بالكامل داخل المملكة العربية السعودية.

يذكر أن هيفاء المنصور سبق لها المشاركة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عام 2012م بفيلم "وجدة" ضمن مسابقة Venice Horizons Award وفازت بثلاث جوائز مهمة.

وتأتي عودتها للمهرجان بفيلمها الجديد "المرشحة المثالية" من بوابة المسابقة الرسمية متنافسة على جائزة "الأسد الذهب" للمرة الأولى.

وإلى جانب هيفاء المنصور، تشارك أيضاً المخرجة السعودية شهد أمين خارج المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا بفيلمها "سيدة البحر" الذي سيعرض ضمن مسابقة "أسبوع النقاد الدوليين".

ويروي الفيلم، في قالب فانتازي، حكاية فتاة تواجه الأساطير التي تحكم القرية التي تعيش فيها.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,131
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,297
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,210
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,155

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان
لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة