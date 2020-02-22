وفاة رجل الأعمال محمد كعكي

توفى رجل الأعمال محمد سراج كعكي، وصُلي عليه في الحرم المكي الشريف، ودفن في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.

والفقيد شقيق الشيخ محمد سعيد، والشيخ عبدالعزيز، وفوزية، وآمنة، وفايزة، وهدى، وثناء. "نسأل الله له الرحمة والغفران.. إنا لله وإنا إليه راجعون".