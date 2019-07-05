النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العميري" يحتفل بزواجه في مكة

احتفل الشاب غانم بن مشكل العميري أحد منسوبي شرطة العاصمة المقدسة، مساء أمس، بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة.

جاء ذلك بحضور جمع من الأهل والأصدقاء، الذين شاركوا العريس فرحته، وقدّموا له التهاني بالمناسبة السعيدة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"العميري" يحتفل بزواجه في مكة
سبق

احتفل الشاب غانم بن مشكل العميري أحد منسوبي شرطة العاصمة المقدسة، مساء أمس، بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة.

جاء ذلك بحضور جمع من الأهل والأصدقاء، الذين شاركوا العريس فرحته، وقدّموا له التهاني بالمناسبة السعيدة.

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
08:47 PM

"العميري" يحتفل بزواجه في مكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
268

احتفل الشاب غانم بن مشكل العميري أحد منسوبي شرطة العاصمة المقدسة، مساء أمس، بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة.

جاء ذلك بحضور جمع من الأهل والأصدقاء، الذين شاركوا العريس فرحته، وقدّموا له التهاني بالمناسبة السعيدة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,637
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,472
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,843
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,438

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة