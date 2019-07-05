"العميري" يحتفل بزواجه في مكة

احتفل الشاب غانم بن مشكل العميري أحد منسوبي شرطة العاصمة المقدسة، مساء أمس، بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة.

جاء ذلك بحضور جمع من الأهل والأصدقاء، الذين شاركوا العريس فرحته، وقدّموا له التهاني بالمناسبة السعيدة.