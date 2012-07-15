ليلة في شبه الظل .. خسوف جزئي للقمر تشهده سماء السعودية والعرب

‏"عودة" لـ "سبق": اختلاف لمعان حيث لم تحجب الأرض قدراً لأشعة الشمس

يشهد العالم خسوفاً جزئياً للقمر، ليلة غد الثلاثاء؛ حيث يمكن مشاهدة هذا الخسوف بشكل كامل في معظم المنطقة العربية.

وتفصيلاً، أوضح مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة؛ مُتحدثاً لـ "سبق"، أنَ القمر سيبدأ بدخول منطقة شبه الظل في الساعة 10:44 مساءً بتوقيت الإمارات، قبلها بساعة بتوقيت السعودية، ولا يكون الخسوف حينها ملاحظاً بالعين المجردة، في حين سيبدأ الخسوف الجزئي في الساعة 00:02 صباحاً بتوقيت الإمارات، وعندها يكون الخسوف مرئياً بشكلٍ واضح، وسيصل الخسوف إلى ذروته في الساعة 01:31 صباحاً بتوقيت الإمارات، وسينتهي الخسوف الجزئي في الساعة 03:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، في حين سينتهي الخسوف بشكلٍ كامل في الساعة 04:18 صباحاً بتوقيت الإمارات.

وأشار "عودة"؛ إلى أنَ ذلك الخسوف سيخسف ما نسبته 65 % من قطر قرص القمر، وتبلغ مدة الخسوف الجزئي هذا ساعتين و58 دقيقة، في حين تبلغ مدة الخسوف بالكامل خمس ساعات و34 دقيقة.

وأضاف: "سيكون القمر في برج القوس وقت الخسوف، وسيحدث قبل أربعة أيام من وصول القمر إلى الأوج، ويمكن مشاهدة الخسوف من غرب ووسط آسيا وإفريقيا وأوروبا، ولن يكون مشاهداً من شمال أمريكا، في حين أنه يمكن مشاهدة المراحل المتأخرة من الخسوف من أمريكا الجنوبية بُعيد شروق القمر".

وتابع: "يحدث الخسوف دائماً عندما يكون القمر في طور البدر، وعندها يشرق القمر من جهة الشرق وقت غروب الشمس ويبقى ظاهراً في السماء إلى أن يغرب في جهة الغرب وقت شروق الشمس، وعند الخسوف تكون الشمس والأرض والقمر على استقامةٍ واحدة وتكون الأرض في المنتصف، وعندها يدخل القمر في ظل الأرض وتُحجب عنه أشعة الشمس، فلا نعود نراه وقت الخسوف الكلي".

وزاد: "أما وقت الخسوف الجزئي وهو ما سيحدث مساء يوم غدٍ الثلاثاء، فإن جزءاً من القمر يختفي فقط، ويبقى باقي قرص القمر ظاهراً".

وبيّن مدير مركز الفلك الدولي أنه عادةً لا يُلاحظ الراصد أي اختلاف على لمعان القمر في أول وآخر 30 - 45 دقيقة من الخسوف، لأن القمر يكون وقتها في منطقة شبه الظل ولا تكون الأرض قد حجبت قدراً كافياً من أشعة الشمس يمكن ملاحظته بالعين المجردة، وفي بداية الخسوف يُلاحظ خفوت إضاءة القمر من الناحية الشرقية من قرصه (يسار القرص).

هذا -وبمشيئة الله- سيكون خسوف القمر الجزئي القادم الذي يُشاهد من المنطقة العربية يوم 28 أكتوبر 2023م، في حين سيكون الخسوف الكلي القادم الذي يُشاهد من المنطقة العربية يوم 07 سبتمبر 2025م.