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"الجبير": تقرير الأمم المتحدة أبرز الصورة المظلمة للنظام الإيراني منذ 1979م

قال إن العالم يرى اليوم السلوك العدواني لطهران ويجب منع حصولها على الأسلحة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الأربعاء، إن تقرير الأمم المتحدة الذي أكد تورط إيران في الهجوم على منشآت المملكة النفطية، يبرز الصورة المظلمة للنظام الإيراني منذ 1979م، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً ، قال الوزير "الجبير" في تغريدات على موقع "تويتر"، إن العالم يرى اليوم ويسمع ويلمس السلوك العدواني للنظام الإيراني.

وأكد أنه على النظام الإيراني أن يتوقف عن جرائمه ودعمه لأدواته، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ موقفًا يمنع هذا النظام من الحصول على التسليح بأي حالٍ من الأحوال، وأن يمنع من تطوير برامجه العدائية الباليستية والنووية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير": تقرير الأمم المتحدة أبرز الصورة المظلمة للنظام الإيراني منذ 1979م
سبق

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الأربعاء، إن تقرير الأمم المتحدة الذي أكد تورط إيران في الهجوم على منشآت المملكة النفطية، يبرز الصورة المظلمة للنظام الإيراني منذ 1979م، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً ، قال الوزير "الجبير" في تغريدات على موقع "تويتر"، إن العالم يرى اليوم ويسمع ويلمس السلوك العدواني للنظام الإيراني.

وأكد أنه على النظام الإيراني أن يتوقف عن جرائمه ودعمه لأدواته، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ موقفًا يمنع هذا النظام من الحصول على التسليح بأي حالٍ من الأحوال، وأن يمنع من تطوير برامجه العدائية الباليستية والنووية.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
01:58 AM

"الجبير": تقرير الأمم المتحدة أبرز الصورة المظلمة للنظام الإيراني منذ 1979م

قال إن العالم يرى اليوم السلوك العدواني لطهران ويجب منع حصولها على الأسلحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الأربعاء، إن تقرير الأمم المتحدة الذي أكد تورط إيران في الهجوم على منشآت المملكة النفطية، يبرز الصورة المظلمة للنظام الإيراني منذ 1979م، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً ، قال الوزير "الجبير" في تغريدات على موقع "تويتر"، إن العالم يرى اليوم ويسمع ويلمس السلوك العدواني للنظام الإيراني.

وأكد أنه على النظام الإيراني أن يتوقف عن جرائمه ودعمه لأدواته، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ موقفًا يمنع هذا النظام من الحصول على التسليح بأي حالٍ من الأحوال، وأن يمنع من تطوير برامجه العدائية الباليستية والنووية.

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