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"بلدية القوز" تغلق مسلخ دواجن عشوائيًّا بـ"عنيكر القنفذة"

الفِرق الرقابية رصدته يعمل دون توافُر الاشتراطات الصحية

أغلقت بلدية القوز بمحافظة القنفذة مسلخ دواجن عشوائيًّا ببلدة عنيكر؛ وذلك بعد أن تم رصده من قِبل الفرق الرقابية البيطرية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة وهو يعمل دون توافُر الاشتراطات الصحية، ودون أي تراخيص، وبه مجموعة من العمالة الوافدة.

وأكدت "البيئة" أنه تم التواصل مع بلدية القوز، وإغلاق المسلخ من قِبل مندوبيهم، وإعداد محضر بالواقعة تمهيدًا لتطبيق الإجراءات النظامية والجزاءات، وتم تسليم الموقع للبلدية لإكمال اللازم من قِبلهم.

وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي، استمرار الجولات الرقابية للفرق البيطرية لرصد أي أنشطة بيطرية مخالفة، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية البيطرية بالمحافظة.

القنفذة بلدية القوز مسلخ دواجن الاشتراطات الصحية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بلدية القوز" تغلق مسلخ دواجن عشوائيًّا بـ"عنيكر القنفذة"
سبق

أغلقت بلدية القوز بمحافظة القنفذة مسلخ دواجن عشوائيًّا ببلدة عنيكر؛ وذلك بعد أن تم رصده من قِبل الفرق الرقابية البيطرية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة وهو يعمل دون توافُر الاشتراطات الصحية، ودون أي تراخيص، وبه مجموعة من العمالة الوافدة.

وأكدت "البيئة" أنه تم التواصل مع بلدية القوز، وإغلاق المسلخ من قِبل مندوبيهم، وإعداد محضر بالواقعة تمهيدًا لتطبيق الإجراءات النظامية والجزاءات، وتم تسليم الموقع للبلدية لإكمال اللازم من قِبلهم.

وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي، استمرار الجولات الرقابية للفرق البيطرية لرصد أي أنشطة بيطرية مخالفة، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية البيطرية بالمحافظة.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
12:09 AM

"بلدية القوز" تغلق مسلخ دواجن عشوائيًّا بـ"عنيكر القنفذة"

الفِرق الرقابية رصدته يعمل دون توافُر الاشتراطات الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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أغلقت بلدية القوز بمحافظة القنفذة مسلخ دواجن عشوائيًّا ببلدة عنيكر؛ وذلك بعد أن تم رصده من قِبل الفرق الرقابية البيطرية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة وهو يعمل دون توافُر الاشتراطات الصحية، ودون أي تراخيص، وبه مجموعة من العمالة الوافدة.

وأكدت "البيئة" أنه تم التواصل مع بلدية القوز، وإغلاق المسلخ من قِبل مندوبيهم، وإعداد محضر بالواقعة تمهيدًا لتطبيق الإجراءات النظامية والجزاءات، وتم تسليم الموقع للبلدية لإكمال اللازم من قِبلهم.

وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي، استمرار الجولات الرقابية للفرق البيطرية لرصد أي أنشطة بيطرية مخالفة، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية البيطرية بالمحافظة.

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