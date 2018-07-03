صور تظهر الدوحة مدينة أشباح.. والعصابة الحاكمة تتجول بربوع أوروبا

مراقبون: من يحكم قطر منفصلون عن الواقع والشعب يدفع ثمن سياستهم

تدول ناشطون في موقع التواصل صوراً لأفراد العصابة الحاكمة في قطر يتجولون في عدة بلدان أوروبية، في الوقت الذي يتجرع الشعب القطري وحده نتائج سياستهم التي انتهت بأزمة مقاطعة عربية وخليجية غير معهودة.

وفي التفاصيل، تحدث مغردون على تويتر، عن تواجد أمير قطر وعائلته في روسيا بينما يقوم عزمي بشارة وعائلته برحلة سياحية إلى ألمانيا، فيما سافر القرضاوي وعائلته إلى جنيف، بينما يقضي الحمدان الصيف في بريطانيا.

وانتقد المغردون ترك الشعب القطري يدفع ثمن سياسات هذه العصابة وتركه وحيّدًا معزولاً يتجرع نتائج سياسة هذه العصابة الرعناء .

وأظهرت صور من العاصمة الدوحة تحولها إلى مدينة أشباح في ظل المقاطعة العربية والخليجية، وتحدثت مصادر من داخل قطر عن إغلاق عشرات المطاعم والمحلات التجارية وتوقف العديد من الفنادق عن العمل وغياب جميع الأنشطة التجارية وشبه انهيار للقطاع الخاص.





وتوقع مراقبون أن تطول الأزمة الخليجية في ظل انفصال العصابة الحاكمة عن الواقع المعيشي الذي يُعانيه السكان وتوهمها بأنها تسير في الاتجاه الصحيح وخداع القطريين بتحركات صورية لا تسعد المواطن القطري الذي لا يريد الانفصال عن واقعه الخليجي وعمقه العربي .