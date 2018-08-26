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"الصحة العالمية": عدوى "كورونا" بدأت في الاستقرار

أشارت إلى أنها تراجعت بعد ارتفاع دام شهرَيْن

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أن وتيرة انتشار عدوى كورونا عبر العالم بدأت في الاستقرار بعد شهرَيْن من تنامي عدد الإصابات بشكل مطرد.

وأوضحت المنظمة في بيان، نقلته "فرانس 24"، أن نحو 4.5 مليون حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" سُجّلت عبر العالم خلال أسبوع من 16 حتى 22 أغسطس الجاري، وذلك بعد تسجيل أكثر من 4.4 مليون حالة خلال الأسبوع السابق.

وأضافت بأن هذه الأرقام تشير على الأرجح إلى أن عدد الإصابات الأسبوعية يبدأ في الاستقرار بعد نموه المستمر على مدار شهرَيْن تقريبًا.

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"الصحة العالمية": عدوى "كورونا" بدأت في الاستقرار
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أن وتيرة انتشار عدوى كورونا عبر العالم بدأت في الاستقرار بعد شهرَيْن من تنامي عدد الإصابات بشكل مطرد.

وأوضحت المنظمة في بيان، نقلته "فرانس 24"، أن نحو 4.5 مليون حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" سُجّلت عبر العالم خلال أسبوع من 16 حتى 22 أغسطس الجاري، وذلك بعد تسجيل أكثر من 4.4 مليون حالة خلال الأسبوع السابق.

وأضافت بأن هذه الأرقام تشير على الأرجح إلى أن عدد الإصابات الأسبوعية يبدأ في الاستقرار بعد نموه المستمر على مدار شهرَيْن تقريبًا.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
08:44 PM

"الصحة العالمية": عدوى "كورونا" بدأت في الاستقرار

أشارت إلى أنها تراجعت بعد ارتفاع دام شهرَيْن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أن وتيرة انتشار عدوى كورونا عبر العالم بدأت في الاستقرار بعد شهرَيْن من تنامي عدد الإصابات بشكل مطرد.

وأوضحت المنظمة في بيان، نقلته "فرانس 24"، أن نحو 4.5 مليون حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" سُجّلت عبر العالم خلال أسبوع من 16 حتى 22 أغسطس الجاري، وذلك بعد تسجيل أكثر من 4.4 مليون حالة خلال الأسبوع السابق.

وأضافت بأن هذه الأرقام تشير على الأرجح إلى أن عدد الإصابات الأسبوعية يبدأ في الاستقرار بعد نموه المستمر على مدار شهرَيْن تقريبًا.

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