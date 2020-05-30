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"طوارئ الصحة" لـ"الزهراني": شكرًا لخبير إدارة أسطول الإسعافات

بعد أن انتقل إلى عمل آخر

وجَّه المشرف العام على الإدارة العامة للطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بوزارة الصحة، الدكتور جلال بن محمد العويس، شكره وتقديره لمدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف سابقًا سعيد بن عبد الله الزهراني؛ وذلك بعد أن انتقل إلى عمل آخر.

وقال الدكتور "العويس": يحق لك أن تفخر بما قدمتَ للإدارة والمنطقة، ويحق لنا أن نفاخر برمز من رموز نخبة أبطال الصحة، مَن تعوّدوا على إدارة الأزمات، وعشقوا التعامل معها، وأنت من أبرزهم، وعلى مدى سنوات شهدت لك المنطقة بذلك، وأشهد لك بما قدمتَ من خبرة؛ فأنت موسوعة نظام اللاسلكي عندنا، وخبير إدارة أسطول الإسعافات، وإنجازاتك تشهد لها منطقتكم.

وأضاف "العويس": تركك إدارة الطوارئ لا يعني بُعدك عنا وانقطاع خبراتك فيما تميزت به. وأتمنى أن تكون مرجعًا لنا بخبراتك. وهنيئًا للمكان الجديد بك؛ فهم محظوظون بوجودك.

من جانبه، قال "الزهراني": هذا التقدير وهذه الكلمات من قمة هرم إدارات الطوارئ بالسعودية تُعد وسامًا أعتز به، وتقديرًا ليس بمستغرب من قائد عوّدنا على العمل الميداني، وحفّزنا على التطوير والإبداع. معربًا عن شكره وتقديره للدكتور العويس على هذا الاهتمام.

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"طوارئ الصحة" لـ"الزهراني": شكرًا لخبير إدارة أسطول الإسعافات
سبق

وجَّه المشرف العام على الإدارة العامة للطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بوزارة الصحة، الدكتور جلال بن محمد العويس، شكره وتقديره لمدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف سابقًا سعيد بن عبد الله الزهراني؛ وذلك بعد أن انتقل إلى عمل آخر.

وقال الدكتور "العويس": يحق لك أن تفخر بما قدمتَ للإدارة والمنطقة، ويحق لنا أن نفاخر برمز من رموز نخبة أبطال الصحة، مَن تعوّدوا على إدارة الأزمات، وعشقوا التعامل معها، وأنت من أبرزهم، وعلى مدى سنوات شهدت لك المنطقة بذلك، وأشهد لك بما قدمتَ من خبرة؛ فأنت موسوعة نظام اللاسلكي عندنا، وخبير إدارة أسطول الإسعافات، وإنجازاتك تشهد لها منطقتكم.

وأضاف "العويس": تركك إدارة الطوارئ لا يعني بُعدك عنا وانقطاع خبراتك فيما تميزت به. وأتمنى أن تكون مرجعًا لنا بخبراتك. وهنيئًا للمكان الجديد بك؛ فهم محظوظون بوجودك.

من جانبه، قال "الزهراني": هذا التقدير وهذه الكلمات من قمة هرم إدارات الطوارئ بالسعودية تُعد وسامًا أعتز به، وتقديرًا ليس بمستغرب من قائد عوّدنا على العمل الميداني، وحفّزنا على التطوير والإبداع. معربًا عن شكره وتقديره للدكتور العويس على هذا الاهتمام.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
12:31 AM

"طوارئ الصحة" لـ"الزهراني": شكرًا لخبير إدارة أسطول الإسعافات

بعد أن انتقل إلى عمل آخر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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وجَّه المشرف العام على الإدارة العامة للطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بوزارة الصحة، الدكتور جلال بن محمد العويس، شكره وتقديره لمدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف سابقًا سعيد بن عبد الله الزهراني؛ وذلك بعد أن انتقل إلى عمل آخر.

وقال الدكتور "العويس": يحق لك أن تفخر بما قدمتَ للإدارة والمنطقة، ويحق لنا أن نفاخر برمز من رموز نخبة أبطال الصحة، مَن تعوّدوا على إدارة الأزمات، وعشقوا التعامل معها، وأنت من أبرزهم، وعلى مدى سنوات شهدت لك المنطقة بذلك، وأشهد لك بما قدمتَ من خبرة؛ فأنت موسوعة نظام اللاسلكي عندنا، وخبير إدارة أسطول الإسعافات، وإنجازاتك تشهد لها منطقتكم.

وأضاف "العويس": تركك إدارة الطوارئ لا يعني بُعدك عنا وانقطاع خبراتك فيما تميزت به. وأتمنى أن تكون مرجعًا لنا بخبراتك. وهنيئًا للمكان الجديد بك؛ فهم محظوظون بوجودك.

من جانبه، قال "الزهراني": هذا التقدير وهذه الكلمات من قمة هرم إدارات الطوارئ بالسعودية تُعد وسامًا أعتز به، وتقديرًا ليس بمستغرب من قائد عوّدنا على العمل الميداني، وحفّزنا على التطوير والإبداع. معربًا عن شكره وتقديره للدكتور العويس على هذا الاهتمام.

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