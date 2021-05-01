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وزير الرياضة يرعى ختام بطولة كأس الأبطال الدولية

ينظمها برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم

يرعى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، غدًا، المباراة الختامية للنسخة السعودية من كأس الأبطال الدولية التي ينظّمها برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في الخبر، وستجمع بين فريقي صقور المستقبل "الأبيض" وفريق صقور المستقبل "الأخضر".

وتأهل الفريقان للمباراة النهائية بعد أن تصدّرا مجموعتيهما خلال دور المجموعات برصيد 4 نقاط؛ حيث تمكّن فريق صقور المستقبل "الأبيض" من الفوز على الفتح، ومن ثم تعادله الإيجابي مع القادسية بهدف لكلٍّ منهما، فيما تأهّل صقور المستقبل "الأخضر" بعد فوزه على النصر وتعادله بنتيجة 3-3 مع الاتفاق في ختام مباريات دور المجموعات.

يذكر أن كأس الأبطال الدولية انطلق منذ 20 أبريل الماضي بمشاركة أندية: الاتفاق، الفتح، القادسية، النصر، وفريقين مثّلا برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم "أبيض – أخضر".

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة يرعى ختام بطولة كأس الأبطال الدولية
سبق

يرعى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، غدًا، المباراة الختامية للنسخة السعودية من كأس الأبطال الدولية التي ينظّمها برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في الخبر، وستجمع بين فريقي صقور المستقبل "الأبيض" وفريق صقور المستقبل "الأخضر".

وتأهل الفريقان للمباراة النهائية بعد أن تصدّرا مجموعتيهما خلال دور المجموعات برصيد 4 نقاط؛ حيث تمكّن فريق صقور المستقبل "الأبيض" من الفوز على الفتح، ومن ثم تعادله الإيجابي مع القادسية بهدف لكلٍّ منهما، فيما تأهّل صقور المستقبل "الأخضر" بعد فوزه على النصر وتعادله بنتيجة 3-3 مع الاتفاق في ختام مباريات دور المجموعات.

يذكر أن كأس الأبطال الدولية انطلق منذ 20 أبريل الماضي بمشاركة أندية: الاتفاق، الفتح، القادسية، النصر، وفريقين مثّلا برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم "أبيض – أخضر".

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
09:09 PM

وزير الرياضة يرعى ختام بطولة كأس الأبطال الدولية

ينظمها برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يرعى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، غدًا، المباراة الختامية للنسخة السعودية من كأس الأبطال الدولية التي ينظّمها برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في الخبر، وستجمع بين فريقي صقور المستقبل "الأبيض" وفريق صقور المستقبل "الأخضر".

وتأهل الفريقان للمباراة النهائية بعد أن تصدّرا مجموعتيهما خلال دور المجموعات برصيد 4 نقاط؛ حيث تمكّن فريق صقور المستقبل "الأبيض" من الفوز على الفتح، ومن ثم تعادله الإيجابي مع القادسية بهدف لكلٍّ منهما، فيما تأهّل صقور المستقبل "الأخضر" بعد فوزه على النصر وتعادله بنتيجة 3-3 مع الاتفاق في ختام مباريات دور المجموعات.

يذكر أن كأس الأبطال الدولية انطلق منذ 20 أبريل الماضي بمشاركة أندية: الاتفاق، الفتح، القادسية، النصر، وفريقين مثّلا برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم "أبيض – أخضر".

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