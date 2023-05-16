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"فرجت".. سداد مديونيات 610 مستفيدين في يومها العاشر.. بقيمة 39.9 مليون ريال

السجون: الخدمة متاحة عبر "أبشر" فقط ولا يوجد لها تطبيق عبر المتاجر الإلكترونية

أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، عن سداد مديونية 610 من المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمة "فُرجت" في يومها العاشر، حيث بلغت قيمة الديون التي تم سدادها ( 39,926,259 ) ريالاً.

وأكد المتحدث أن الفواتير المتاحة للسداد تعود للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، منوهاً إلى أن الخدمة متاحة عبر منصة "أبشر" فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.

فرجت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فرجت".. سداد مديونيات 610 مستفيدين في يومها العاشر.. بقيمة 39.9 مليون ريال
سبق

أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، عن سداد مديونية 610 من المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمة "فُرجت" في يومها العاشر، حيث بلغت قيمة الديون التي تم سدادها ( 39,926,259 ) ريالاً.

وأكد المتحدث أن الفواتير المتاحة للسداد تعود للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، منوهاً إلى أن الخدمة متاحة عبر منصة "أبشر" فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
06:32 PM
اخر تعديل
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
07:01 PM

"فرجت".. سداد مديونيات 610 مستفيدين في يومها العاشر.. بقيمة 39.9 مليون ريال

السجون: الخدمة متاحة عبر "أبشر" فقط ولا يوجد لها تطبيق عبر المتاجر الإلكترونية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، عن سداد مديونية 610 من المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمة "فُرجت" في يومها العاشر، حيث بلغت قيمة الديون التي تم سدادها ( 39,926,259 ) ريالاً.

وأكد المتحدث أن الفواتير المتاحة للسداد تعود للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، منوهاً إلى أن الخدمة متاحة عبر منصة "أبشر" فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.

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