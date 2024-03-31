"الراشد": انتقدوا أمريكا ولم تنسحب السعودية وانتقدوا تركيا فغادر أمير قطر

استغرب الكاتب عبدالرحمن الراشد، انسحاب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد من القمة العربية احتجاجًا على انتقاد تركيا بحسب مواقع مقرّبة من قطر.

وقال "الراشد" في تغريدة له: "أبو الغيط انتقد أمريكا وما انسحبت السعودية، وانتقد إيران وما انسحب العراق ولبنان، وانتقد تركيا.. وانسحب أمير قطر!".

وكان موقع "روسيا اليوم" قد نقل عن وسائل إعلام تونسية أن أمير قطر تميم بن حمد، قد غادر القمة العربية قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات، وتوجه إلى المطار، إلا أن مواقع مقرّبة من الدوحة أكدت انسحابه بعد انتقاد تركيا.