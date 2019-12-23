"الدولار" يتراجع وسط تفاؤل بتوقعات إيجابية للاقتصاد العالمي

على الرغم من الانتشار السريع لـ"أوميكرون" وزيادة الإصابات

سجّل الدولار، اليوم الخميس، تراجعًا إلى أقل مستوى في نحو أسبوع مقابل عملات رئيسية، مع زيادة تفاؤل المستثمرين بشأن توقعات الاقتصاد العالمي، على الرغم من الانتشار السريع للمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية 0.08% إلى 96.032، وبلغ في وقت سابق من الجلسة 96.018 لأول مرة منذ 17 ديسمبر الجاري.

واستقر الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر عند 0.72165 مقابل الدولار بعد صعوده 0.86% أمس الأربعاء، ولم يطرأ تغير يُذكر على الجنيه الإسترليني وسجل 1.3353 مقابل الدولار بعد صعوده 0.63%.

وبحسب "رويترز" تحسّنت شهية المخاطرة منذ يوم الإثنين الماضي، عندما اضطربت الأسواق بسبب فرض الحكومات إجراءات إغلاق جديدة للحد من تفشي أوميكرون، وارتفع اليورو 0.12% إلى 1.13395 مقابل الدولار مضيفاً إلى زيادة 0.33% مساء.

ولم يطرأ تغيُّر يُذكر على الدولار مقابل الين الياباني، وسجل 114.17 ين ليتماسك بالقرب من أعلى مستوى في شهر سجله أمس الأربعاء عند 114.37 ين.