النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الدولار" يتراجع وسط تفاؤل بتوقعات إيجابية للاقتصاد العالمي

على الرغم من الانتشار السريع لـ"أوميكرون" وزيادة الإصابات

سجّل الدولار، اليوم الخميس، تراجعًا إلى أقل مستوى في نحو أسبوع مقابل عملات رئيسية، مع زيادة تفاؤل المستثمرين بشأن توقعات الاقتصاد العالمي، على الرغم من الانتشار السريع للمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية 0.08% إلى 96.032، وبلغ في وقت سابق من الجلسة 96.018 لأول مرة منذ 17 ديسمبر الجاري.

واستقر الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر عند 0.72165 مقابل الدولار بعد صعوده 0.86% أمس الأربعاء، ولم يطرأ تغير يُذكر على الجنيه الإسترليني وسجل 1.3353 مقابل الدولار بعد صعوده 0.63%.

وبحسب "رويترز" تحسّنت شهية المخاطرة منذ يوم الإثنين الماضي، عندما اضطربت الأسواق بسبب فرض الحكومات إجراءات إغلاق جديدة للحد من تفشي أوميكرون، وارتفع اليورو 0.12% إلى 1.13395 مقابل الدولار مضيفاً إلى زيادة 0.33% مساء.

ولم يطرأ تغيُّر يُذكر على الدولار مقابل الين الياباني، وسجل 114.17 ين ليتماسك بالقرب من أعلى مستوى في شهر سجله أمس الأربعاء عند 114.37 ين.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"الدولار" يتراجع وسط تفاؤل بتوقعات إيجابية للاقتصاد العالمي
سبق

سجّل الدولار، اليوم الخميس، تراجعًا إلى أقل مستوى في نحو أسبوع مقابل عملات رئيسية، مع زيادة تفاؤل المستثمرين بشأن توقعات الاقتصاد العالمي، على الرغم من الانتشار السريع للمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية 0.08% إلى 96.032، وبلغ في وقت سابق من الجلسة 96.018 لأول مرة منذ 17 ديسمبر الجاري.

واستقر الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر عند 0.72165 مقابل الدولار بعد صعوده 0.86% أمس الأربعاء، ولم يطرأ تغير يُذكر على الجنيه الإسترليني وسجل 1.3353 مقابل الدولار بعد صعوده 0.63%.

وبحسب "رويترز" تحسّنت شهية المخاطرة منذ يوم الإثنين الماضي، عندما اضطربت الأسواق بسبب فرض الحكومات إجراءات إغلاق جديدة للحد من تفشي أوميكرون، وارتفع اليورو 0.12% إلى 1.13395 مقابل الدولار مضيفاً إلى زيادة 0.33% مساء.

ولم يطرأ تغيُّر يُذكر على الدولار مقابل الين الياباني، وسجل 114.17 ين ليتماسك بالقرب من أعلى مستوى في شهر سجله أمس الأربعاء عند 114.37 ين.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
01:31 PM

"الدولار" يتراجع وسط تفاؤل بتوقعات إيجابية للاقتصاد العالمي

على الرغم من الانتشار السريع لـ"أوميكرون" وزيادة الإصابات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
239

سجّل الدولار، اليوم الخميس، تراجعًا إلى أقل مستوى في نحو أسبوع مقابل عملات رئيسية، مع زيادة تفاؤل المستثمرين بشأن توقعات الاقتصاد العالمي، على الرغم من الانتشار السريع للمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية 0.08% إلى 96.032، وبلغ في وقت سابق من الجلسة 96.018 لأول مرة منذ 17 ديسمبر الجاري.

واستقر الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر عند 0.72165 مقابل الدولار بعد صعوده 0.86% أمس الأربعاء، ولم يطرأ تغير يُذكر على الجنيه الإسترليني وسجل 1.3353 مقابل الدولار بعد صعوده 0.63%.

وبحسب "رويترز" تحسّنت شهية المخاطرة منذ يوم الإثنين الماضي، عندما اضطربت الأسواق بسبب فرض الحكومات إجراءات إغلاق جديدة للحد من تفشي أوميكرون، وارتفع اليورو 0.12% إلى 1.13395 مقابل الدولار مضيفاً إلى زيادة 0.33% مساء.

ولم يطرأ تغيُّر يُذكر على الدولار مقابل الين الياباني، وسجل 114.17 ين ليتماسك بالقرب من أعلى مستوى في شهر سجله أمس الأربعاء عند 114.37 ين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,816
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,934
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,557
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,470

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة