ألفٌ من رجال الشرطة الألمان ينتشرون على طول الحدود مع بلجيكا وهولندا
في أكبر عملية للمراقبة والتفتيش
انتشر قرابة ألف من رجال الشرطة الألمان، اليوم، على طول الحدود مع كلٍّ من: بلجيكا وهولندا، وذلك في أكبر عملية للمراقبة والتفتيش.
وذكر مصدر بلجيكي أن رجال الشرطة الألمان أقاموا عدة حواجز ونقاط مراقبة للسيارات والأشخاص، ويلاحقون مرتكبي المخالفات ذات العلاقة بالتهريب والجريمة المنظمة.
ألفٌ من رجال الشرطة الألمان ينتشرون على طول الحدود مع بلجيكا وهولندا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-02-06
انتشر قرابة ألف من رجال الشرطة الألمان، اليوم، على طول الحدود مع كلٍّ من: بلجيكا وهولندا، وذلك في أكبر عملية للمراقبة والتفتيش.
وذكر مصدر بلجيكي أن رجال الشرطة الألمان أقاموا عدة حواجز ونقاط مراقبة للسيارات والأشخاص، ويلاحقون مرتكبي المخالفات ذات العلاقة بالتهريب والجريمة المنظمة.
06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
06:33 PM
ألفٌ من رجال الشرطة الألمان ينتشرون على طول الحدود مع بلجيكا وهولندا
في أكبر عملية للمراقبة والتفتيش
انتشر قرابة ألف من رجال الشرطة الألمان، اليوم، على طول الحدود مع كلٍّ من: بلجيكا وهولندا، وذلك في أكبر عملية للمراقبة والتفتيش.
وذكر مصدر بلجيكي أن رجال الشرطة الألمان أقاموا عدة حواجز ونقاط مراقبة للسيارات والأشخاص، ويلاحقون مرتكبي المخالفات ذات العلاقة بالتهريب والجريمة المنظمة.