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شاهد .. هكذا تمت ترجمة درس السديس مباشرةً في باحات الحرم

عبر مترجمين ميدانيين يرتدون زياً تعريفياً موضحاً به كل لغة

قامت الإدارة العامة للغات والترجمة، بترجمة درس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الذي قدمه بالمسجد الحرام، شرح خلاله كتاب "تفسير ابن سعدي لآيات من سورة الحديد", كما شرح من كتاب عمدة الأحكام "كتاب الصلاة"، وتمت ترجمة ذلك إلى خمس لغات هي: (الإنجليزية، الفرنسية، الفارسية، الأوردو، المالاوية).

وأوضح مدير الإدارة العامة للغات والترجمة عماد بن طه باعقيل؛ أن الإدارة قامت بترجمة الدرس مباشرةً على الهواء، وذلك ضمن "مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطب الحرمين الشريفين" من خلال تخصيص أماكن معيّنة لكل لغة ووضع لافتات مترجمة للغات المختلفة توضح للحضور أماكنها, ووجود مترجمين ميدانيين يرتدون زياً تعريفياً موضحاً به كل لغة, يقومون بترجمة الدروس بصورة مباشرة, ويجيبون عن مختلف الاستفسارات.

وأضاف، أن الإدارة قامت بالإعلان عن الترجمة بعد صلاة العصر والتعريف بأماكن الترجمة, وذلك بمتابعة مساعد مدير الإدارة العامة للغات وللترجمة أحمد الجميعي.

المسجد الحرام عبدالرحمن السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. هكذا تمت ترجمة درس السديس مباشرةً في باحات الحرم
سبق

قامت الإدارة العامة للغات والترجمة، بترجمة درس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الذي قدمه بالمسجد الحرام، شرح خلاله كتاب "تفسير ابن سعدي لآيات من سورة الحديد", كما شرح من كتاب عمدة الأحكام "كتاب الصلاة"، وتمت ترجمة ذلك إلى خمس لغات هي: (الإنجليزية، الفرنسية، الفارسية، الأوردو، المالاوية).

وأوضح مدير الإدارة العامة للغات والترجمة عماد بن طه باعقيل؛ أن الإدارة قامت بترجمة الدرس مباشرةً على الهواء، وذلك ضمن "مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطب الحرمين الشريفين" من خلال تخصيص أماكن معيّنة لكل لغة ووضع لافتات مترجمة للغات المختلفة توضح للحضور أماكنها, ووجود مترجمين ميدانيين يرتدون زياً تعريفياً موضحاً به كل لغة, يقومون بترجمة الدروس بصورة مباشرة, ويجيبون عن مختلف الاستفسارات.

وأضاف، أن الإدارة قامت بالإعلان عن الترجمة بعد صلاة العصر والتعريف بأماكن الترجمة, وذلك بمتابعة مساعد مدير الإدارة العامة للغات وللترجمة أحمد الجميعي.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
10:25 AM

شاهد .. هكذا تمت ترجمة درس السديس مباشرةً في باحات الحرم

عبر مترجمين ميدانيين يرتدون زياً تعريفياً موضحاً به كل لغة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قامت الإدارة العامة للغات والترجمة، بترجمة درس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الذي قدمه بالمسجد الحرام، شرح خلاله كتاب "تفسير ابن سعدي لآيات من سورة الحديد", كما شرح من كتاب عمدة الأحكام "كتاب الصلاة"، وتمت ترجمة ذلك إلى خمس لغات هي: (الإنجليزية، الفرنسية، الفارسية، الأوردو، المالاوية).

وأوضح مدير الإدارة العامة للغات والترجمة عماد بن طه باعقيل؛ أن الإدارة قامت بترجمة الدرس مباشرةً على الهواء، وذلك ضمن "مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطب الحرمين الشريفين" من خلال تخصيص أماكن معيّنة لكل لغة ووضع لافتات مترجمة للغات المختلفة توضح للحضور أماكنها, ووجود مترجمين ميدانيين يرتدون زياً تعريفياً موضحاً به كل لغة, يقومون بترجمة الدروس بصورة مباشرة, ويجيبون عن مختلف الاستفسارات.

وأضاف، أن الإدارة قامت بالإعلان عن الترجمة بعد صلاة العصر والتعريف بأماكن الترجمة, وذلك بمتابعة مساعد مدير الإدارة العامة للغات وللترجمة أحمد الجميعي.

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