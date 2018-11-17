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صحّح معلوماتك بالفيديو .. أبرز 5 خرافات عن الكافيين

هل يؤدي تناول القهوة إلى السهر ليلاً؟ وما علاقتها بالوزن؟

ما أبرز أضرار مادة الكافيين؟ هل هي فعلاً مضرّة بالصحة؟ وهل يؤدي تناول القهوة إلى السهر ليلا؟

وفي فيديو معلوماتي يستعرض موقع "سي إن إن" بالعربية، أبرز 5 خرافات متعلقة بمادة الكافيين، محاولاً تصحيح هذه المعلومات، وهي:

الخرافة الأولى، تقول إن تناول مادة الكافيين يؤدي إلى الجفاف، ولكن الصحيح هو أن وجودها في سوائل مثل القهوة أو الشاي لا يؤدي إلى الجفاف؛ بل على العكس يمنع حدوثه.

أما الخرافة الثانية، فتتعلق بعدم احتواء القهوة الخالية من الكافيين على هذه المادة أبداً. غير أن الدراسات أن القهوة الخالية من الكافيين تحتوي على نحو 20 ملليجراماً من الكافيين، أي أنها ليست خالية منها تماماً.

ويعتقد كثيرون أن مادة الكافيين مضرّة بالصحة، غير أن الخبراء يؤكّدون أنه قد تكون لهذه المادة مخاطرها البسيطة، لكنها تخفّف من خطر الإصابة بمرضي الباركنسون والزهايمر.

أما عن علاقة مادة الكافيين بالوزن، فتقول الدراسات إن هذه المادة تساعد على تسريع عملية الأيض، لكنها غير مرتبطة بشكل مباشر بخفض الوزن.

وأخيراً، يعتقد أن تناول مادة الكافيين خلال اليوم يؤدي إلى القلق وتأخر النوم ليلاً، والصواب هو أن جدول النوم لا يتأثر في حال تناول الشاي أو القهوة قبل 6 ساعات على الأقل من موعد النوم.

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صحّح معلوماتك بالفيديو .. أبرز 5 خرافات عن الكافيين
سبق

ما أبرز أضرار مادة الكافيين؟ هل هي فعلاً مضرّة بالصحة؟ وهل يؤدي تناول القهوة إلى السهر ليلا؟

وفي فيديو معلوماتي يستعرض موقع "سي إن إن" بالعربية، أبرز 5 خرافات متعلقة بمادة الكافيين، محاولاً تصحيح هذه المعلومات، وهي:

الخرافة الأولى، تقول إن تناول مادة الكافيين يؤدي إلى الجفاف، ولكن الصحيح هو أن وجودها في سوائل مثل القهوة أو الشاي لا يؤدي إلى الجفاف؛ بل على العكس يمنع حدوثه.

أما الخرافة الثانية، فتتعلق بعدم احتواء القهوة الخالية من الكافيين على هذه المادة أبداً. غير أن الدراسات أن القهوة الخالية من الكافيين تحتوي على نحو 20 ملليجراماً من الكافيين، أي أنها ليست خالية منها تماماً.

ويعتقد كثيرون أن مادة الكافيين مضرّة بالصحة، غير أن الخبراء يؤكّدون أنه قد تكون لهذه المادة مخاطرها البسيطة، لكنها تخفّف من خطر الإصابة بمرضي الباركنسون والزهايمر.

أما عن علاقة مادة الكافيين بالوزن، فتقول الدراسات إن هذه المادة تساعد على تسريع عملية الأيض، لكنها غير مرتبطة بشكل مباشر بخفض الوزن.

وأخيراً، يعتقد أن تناول مادة الكافيين خلال اليوم يؤدي إلى القلق وتأخر النوم ليلاً، والصواب هو أن جدول النوم لا يتأثر في حال تناول الشاي أو القهوة قبل 6 ساعات على الأقل من موعد النوم.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
11:31 AM

صحّح معلوماتك بالفيديو .. أبرز 5 خرافات عن الكافيين

هل يؤدي تناول القهوة إلى السهر ليلاً؟ وما علاقتها بالوزن؟

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,866

ما أبرز أضرار مادة الكافيين؟ هل هي فعلاً مضرّة بالصحة؟ وهل يؤدي تناول القهوة إلى السهر ليلا؟

وفي فيديو معلوماتي يستعرض موقع "سي إن إن" بالعربية، أبرز 5 خرافات متعلقة بمادة الكافيين، محاولاً تصحيح هذه المعلومات، وهي:

الخرافة الأولى، تقول إن تناول مادة الكافيين يؤدي إلى الجفاف، ولكن الصحيح هو أن وجودها في سوائل مثل القهوة أو الشاي لا يؤدي إلى الجفاف؛ بل على العكس يمنع حدوثه.

أما الخرافة الثانية، فتتعلق بعدم احتواء القهوة الخالية من الكافيين على هذه المادة أبداً. غير أن الدراسات أن القهوة الخالية من الكافيين تحتوي على نحو 20 ملليجراماً من الكافيين، أي أنها ليست خالية منها تماماً.

ويعتقد كثيرون أن مادة الكافيين مضرّة بالصحة، غير أن الخبراء يؤكّدون أنه قد تكون لهذه المادة مخاطرها البسيطة، لكنها تخفّف من خطر الإصابة بمرضي الباركنسون والزهايمر.

أما عن علاقة مادة الكافيين بالوزن، فتقول الدراسات إن هذه المادة تساعد على تسريع عملية الأيض، لكنها غير مرتبطة بشكل مباشر بخفض الوزن.

وأخيراً، يعتقد أن تناول مادة الكافيين خلال اليوم يؤدي إلى القلق وتأخر النوم ليلاً، والصواب هو أن جدول النوم لا يتأثر في حال تناول الشاي أو القهوة قبل 6 ساعات على الأقل من موعد النوم.

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