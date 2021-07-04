نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 11078 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 40 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 597 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا"، وذلك ضمن جهود الأمانة في تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا . وتلقى مركز البلاغات "940" بالأمانة 2099 بلاغًا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية . وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل تطبيق "توكلنا" ومبادرة "ممتثل"، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقًا للصحة والسلامة العامة، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".

خلال أسبوع.. 11078 جولة رقابية وإغلاق 40 منشأة مخالفة في الشرقية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-04 نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 11078 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 40 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 597 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا"، وذلك ضمن جهود الأمانة في تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وتلقى مركز البلاغات "940" بالأمانة 2099 بلاغًا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية .

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل تطبيق "توكلنا" ومبادرة "ممتثل"، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقًا للصحة والسلامة العامة، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 03:37 PM

اخر تعديل 05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 09:06 AM

خلال أسبوع.. 11078 جولة رقابية وإغلاق 40 منشأة مخالفة في الشرقية نفذتها الأمانة على الأسواق والمراكز التجارية للتأكد من تطبيق الاحترازات





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نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 11078 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 40 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 597 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا"، وذلك ضمن جهود الأمانة في تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وتلقى مركز البلاغات "940" بالأمانة 2099 بلاغًا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية .

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل تطبيق "توكلنا" ومبادرة "ممتثل"، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقًا للصحة والسلامة العامة، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".