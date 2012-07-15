هيئة تنظيم الكهرباء توضح حالات تعويض المشترك عند تأثره بالخدمة

دعت المتضررين للتقدم بشكوى على الشركة عبر تطبيقات الهواتف الذكية

حددت "هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج" معايير لمقدمي الخدمات الكهربائية، تتضمن استحقاق المستهلكين المتأثرين بعدم الوفاء بتلك المعايير تعويضاً مادياً، مبينة الحالات التي يستحق فيها المشترك ذلك التعويض من مقدم الخدمة.

وتفصيلاً؛ نشرت هيئة تنظيم الكهرباء على حسابها في "تويتر" حملة توعوية تحت عنوان "وش لك وش عليك"، أكدت خلالها أن المشترك يستحق تعويضاً يبلغ 200 ريال في حال عدم توصيل الخدمة الكهربائية للطلبات الجديدة خلال 40 يوم عمل من تاريخ السداد.

وأضافت الهيئة أن المشترك يستحق تعويضاً بمبلغ 200 ريال عند انقطاع الخدمة الكهربائية لأكثر من 4 مرات، كل منها تزيد على 4 ساعات، خلال سنة ميلادية واحدة.

وقالت: إن المشترك يستحق 75 ريالاً في حال عدم حل الشكاوى المتعلقة بالفواتير من قبل مقدم الخدمة خلال 15 يوم عمل، وفي حال عدم التزام مقدم الخدمة بإشعار المستهلك عن انقطاع الكهرباء المخطط له قبل يومين من موعد الانقطاع.

وأشارت في حملتها أن على أي مشترك متضرر من خدمة الكهرباء التقدم بشكوى على شركة الكهرباء عبر تطبيقات الهواتف الذكية او عبر الهاتف "مركز خدمة المشترك" ( ٩٢٠٠٠١١٠٠ ) أو عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو عبر أحد مكاتب خدمات المشتركين، وفي حالة عدم قناعة المشترك من رد الشركة يمكنه رفع شكوى لهيئة تنظيم الكهرباء عبر موقعها الالكتروني ؛ او عبر البريد الإلكتروني أو عبر الهاتف (٨٠٠١٢٥٩٠٠٠).

وكانت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج قد أكدت في وقت سابق حق المستهلك في تقديم شكوى إلى مقدم الخدمة الكهربائية في حال لم يكن راضياً عن بعض الخدمات المقدمة أو واجه تقصيراً في تقديم الخدمة.

وأوضحت الهيئة أن المستهلك هو محور اهتمامها، ومن واجبها حماية المصلحة العامة، وتبين اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة بالتفصيل حقوق المستهلكين إزاء مقدمي الخدمة الكهربائية، وواجباتهم.

وأشارت الهيئة إلى أن المستهلك قد لا يكون راضياً عن بعض الخدمات المقدمة له من قبل مقدم الخدمة، مثل:

• التأخير في إيصال الخدمة.

• حساب المبلغ المستحق لقاء تقديم الخدمة.

• تعريفة الاستهلاك المطبقة على استهلاكه.

• فصل الخدمة أو التأخر في إعادتها.

• التعامل مع الشكاوى والتأخر في حلها.

• انقطاع الخدمة الكهربائية بصورة متكررة.