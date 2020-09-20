البرازيل: 33057 إصابة جديدة و739 حالة وفاة بفيروس كورونا
خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، عن تسجيل 33057 إصابة جديدة و739 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان: "ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 33057، ليصل العدد الإجمالي إلى 4528240 حالة".
كما تم تسجيل 739 وفاة لتصل حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 136532.
البرازيل
فيروس كورونا الجديد
البرازيل: 33057 إصابة جديدة و739 حالة وفاة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-09-20
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، عن تسجيل 33057 إصابة جديدة و739 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان: "ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 33057، ليصل العدد الإجمالي إلى 4528240 حالة".
كما تم تسجيل 739 وفاة لتصل حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 136532.
20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
08:17 AM
البرازيل: 33057 إصابة جديدة و739 حالة وفاة بفيروس كورونا
خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، عن تسجيل 33057 إصابة جديدة و739 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان: "ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 33057، ليصل العدد الإجمالي إلى 4528240 حالة".
كما تم تسجيل 739 وفاة لتصل حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 136532.