البرازيل: 33057 إصابة جديدة و739 حالة وفاة بفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، عن تسجيل 33057 إصابة جديدة و739 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: "ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 33057، ليصل العدد الإجمالي إلى 4528240 حالة".

كما تم تسجيل 739 وفاة لتصل حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 136532.