كورونا.. رصد 253 إصابة جديدة وتعافي 15 حالة بالبحرين

أعنلت وزارة الصحة البحرينية عن رصد 253 حالة جديدة بفيروس كورونا؛ منها 215 حالة لعمالة وافدة، و29 حالة لمخالطين، و9 حالات قادمة من الخارج.
حيث تم إجراء 8160 فحصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.
أعنلت وزارة الصحة البحرينية عن رصد 253 حالة جديدة بفيروس كورونا؛ منها 215 حالة لعمالة وافدة، و29 حالة لمخالطين، و9 حالات قادمة من الخارج.
حيث تم إجراء 8160 فحصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.البحرين فيروس كورونا الجديد
أعنلت وزارة الصحة البحرينية عن رصد 253 حالة جديدة بفيروس كورونا؛ منها 215 حالة لعمالة وافدة، و29 حالة لمخالطين، و9 حالات قادمة من الخارج.
حيث تم إجراء 8160 فحصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.
أعنلت وزارة الصحة البحرينية عن رصد 253 حالة جديدة بفيروس كورونا؛ منها 215 حالة لعمالة وافدة، و29 حالة لمخالطين، و9 حالات قادمة من الخارج.
حيث تم إجراء 8160 فحصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.