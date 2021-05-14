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"الصحة" : تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 46869

كورونا.. رصد 253 إصابة جديدة وتعافي 15 حالة بالبحرين

وصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البلاد إلى 2220 حالة

أعنلت وزارة الصحة البحرينية عن رصد 253 حالة جديدة بفيروس كورونا؛ منها 215 حالة لعمالة وافدة، و29 حالة لمخالطين، و9 حالات قادمة من الخارج.

حيث تم إجراء 8160 فحصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

البحرين فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. رصد 253 إصابة جديدة وتعافي 15 حالة بالبحرين
سبق

أعنلت وزارة الصحة البحرينية عن رصد 253 حالة جديدة بفيروس كورونا؛ منها 215 حالة لعمالة وافدة، و29 حالة لمخالطين، و9 حالات قادمة من الخارج.

حيث تم إجراء 8160 فحصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
07:19 PM

كورونا.. رصد 253 إصابة جديدة وتعافي 15 حالة بالبحرين

وصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البلاد إلى 2220 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعنلت وزارة الصحة البحرينية عن رصد 253 حالة جديدة بفيروس كورونا؛ منها 215 حالة لعمالة وافدة، و29 حالة لمخالطين، و9 حالات قادمة من الخارج.

حيث تم إجراء 8160 فحصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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