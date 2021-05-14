حيث تم إجراء 8160 فحصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

أعنلت وزارة الصحة البحرينية عن رصد 253 حالة جديدة بفيروس كورونا؛ منها 215 حالة لعمالة وافدة، و29 حالة لمخالطين، و9 حالات قادمة من الخارج.

كورونا.. رصد 253 إصابة جديدة وتعافي 15 حالة بالبحرين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-14 أعنلت وزارة الصحة البحرينية عن رصد 253 حالة جديدة بفيروس كورونا؛ منها 215 حالة لعمالة وافدة، و29 حالة لمخالطين، و9 حالات قادمة من الخارج. حيث تم إجراء 8160 فحصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 07:19 PM

كورونا.. رصد 253 إصابة جديدة وتعافي 15 حالة بالبحرين وصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البلاد إلى 2220 حالة





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أعنلت وزارة الصحة البحرينية عن رصد 253 حالة جديدة بفيروس كورونا؛ منها 215 حالة لعمالة وافدة، و29 حالة لمخالطين، و9 حالات قادمة من الخارج.

حيث تم إجراء 8160 فحصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.