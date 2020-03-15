"هوساوي" يغيب عن النصر 10 أيام

أجرى مدافع الفريق الكروي الأول بنادي النصر عمر هوساوي، اليوم الأحد عملية جراحية في الساق، على يد الدكتور سالم الزهراني.

من جانب آخر منح الجهاز الطبي بنادي النصر اللاعب إجازة لمدة 10 أيام ، قبل الدخول في برنامج التأهيل.

كما منح المدير الفني للفريق "البرتغالي" روي فيتوريا اللاعبين إجازة لمدة ثلاثة أيام.