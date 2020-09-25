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الإمارات: 1008 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

إجمالي الوفيات يصل إلى 409 بعد تسجيل حالتين

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاتين اثنتين.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 89,540 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 409 وَفَيَات.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 882 حالة تعافٍ، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 78,819 حالة .

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: 1008 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"
سبق

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاتين اثنتين.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 89,540 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 409 وَفَيَات.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 882 حالة تعافٍ، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 78,819 حالة .

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
02:14 PM

الإمارات: 1008 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

إجمالي الوفيات يصل إلى 409 بعد تسجيل حالتين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاتين اثنتين.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 89,540 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 409 وَفَيَات.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 882 حالة تعافٍ، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 78,819 حالة .

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