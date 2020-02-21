يُذكر أن المعيوف بدأ مشواره في الهلال قبل أن ينتقل لصفوف فريق الأهلي، الذي قضى فيه قرابة الخمس السنوات قبل أن يعود مجددًا لصفوف فريق الهلال.

وتم تجديد العقد بين اللاعب وناديه لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

جددت إدراة نادي الهلال، عقد عبدالله المعيوف حارس مرمى فريق كرة القدم الأول بالنادي.

رسميًّا.. المعيوف هلاليًّا لثلاث سنوات مقبلة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-21 جددت إدراة نادي الهلال، عقد عبدالله المعيوف حارس مرمى فريق كرة القدم الأول بالنادي. وتم تجديد العقد بين اللاعب وناديه لمدة ثلاث سنوات مقبلة. وجرت مراسم التجديد بحضور فهد بن نافل رئيس النادي واللاعب. يُذكر أن المعيوف بدأ مشواره في الهلال قبل أن ينتقل لصفوف فريق الأهلي، الذي قضى فيه قرابة الخمس السنوات قبل أن يعود مجددًا لصفوف فريق الهلال.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441 08:09 PM

رسميًّا.. المعيوف هلاليًّا لثلاث سنوات مقبلة





A A A





4 مشاركة

جددت إدراة نادي الهلال، عقد عبدالله المعيوف حارس مرمى فريق كرة القدم الأول بالنادي.

وتم تجديد العقد بين اللاعب وناديه لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وجرت مراسم التجديد بحضور فهد بن نافل رئيس النادي واللاعب.

يُذكر أن المعيوف بدأ مشواره في الهلال قبل أن ينتقل لصفوف فريق الأهلي، الذي قضى فيه قرابة الخمس السنوات قبل أن يعود مجددًا لصفوف فريق الهلال.