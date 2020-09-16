أمطار رعدية على محافظات أضم والطائف وميسان بمكة المكرّمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بأمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات: أضم، والطائف، وميسان بمنطقة مكة المكرّمة.
وأشارت الهيئة إلى أن التنبيه يستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بأمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات: أضم، والطائف، وميسان بمنطقة مكة المكرّمة.
وأشارت الهيئة إلى أن التنبيه يستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.حالة الطقس الأرصاد أمطار
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بأمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات: أضم، والطائف، وميسان بمنطقة مكة المكرّمة.
وأشارت الهيئة إلى أن التنبيه يستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بأمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات: أضم، والطائف، وميسان بمنطقة مكة المكرّمة.
وأشارت الهيئة إلى أن التنبيه يستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.