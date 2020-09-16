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أمطار رعدية على محافظات أضم والطائف وميسان بمكة المكرّمة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بأمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات: أضم، والطائف، وميسان بمنطقة مكة المكرّمة.

وأشارت الهيئة إلى أن التنبيه يستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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أمطار رعدية على محافظات أضم والطائف وميسان بمكة المكرّمة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بأمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات: أضم، والطائف، وميسان بمنطقة مكة المكرّمة.

وأشارت الهيئة إلى أن التنبيه يستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
08:32 AM

أمطار رعدية على محافظات أضم والطائف وميسان بمكة المكرّمة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بأمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات: أضم، والطائف، وميسان بمنطقة مكة المكرّمة.

وأشارت الهيئة إلى أن التنبيه يستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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